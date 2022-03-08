В одній з київських шкіл плетуть маскувальні сітки для українських військових

Аби допомогти українським військовим у боротьбі проти російських окупантів, в одній з київських шкіл плетуть маскувальні сітки.

Відомо, що вже українській армії змогли передати 7 сплетених маскувальних сіток.

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Щодня до школи приходять десятки людей. Серед них дорослі та навіть учні. Усі вони хочуть допомогти українській армії подолати російського окупанта.

Крім того, до школи передають гуманітарну допомогу — людям роздають фрукти й овочі. А старшокласники з учителями готують енергетичні батончики.

Дивіться відео: як дорослі та діти плетуть сітки

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