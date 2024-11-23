Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Прикарпаттяобленерго. Нагадаємо, на 23 листопада синоптики прогнозували сильні опади.

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Є обриви проводів та падіння опор

Унаслідок посилення вітру та снігопаду на Прикарпатті аварійні вимкнення. Через снігопад, налипання снігу на лінії електропередач та посилення вітру в частині громад Івано-Франківської області наразі аварійні знеструмлення,

– написали в Прикарпаттяобленерго.