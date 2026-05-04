Скандал з 2 тисячами непридатних: в одну з військових частин мобілізували наркозалежних, – медіа

В одній з військових частин стався скандал через мобілізацію на службу непридатних чоловіків. Ба більше, у деяких з них виявили наркотичну залежність. Були серед мобілізованих і ті, хто перебуває на замісній підтримувальній терапії.

Відповідну заяву у відповідь на запит журналістів hromadske зробили в Офісі військового омбудсмена.

Як наркозалежні підпали під мобілізацію?

Військова омбудсменка Ольга Решетилова на початку квітня повідомляла, що до військової частини мобілізували 2 тисячі чоловіків, які непридатні для служби.

Зазначається, що їх направили до війська з висновками ВЛК про придатність або "обмежену придатність". При цьому, відповідно до наказу Міноборони №402, їх мають визнати непридатними до військової служби. В Офісі військового омбудсмена додали, що насправді подібні випадки ставалися й раніше.

Ситуація вже є кризовою, оскільки значна кількість людей, які за медичними показниками не повинні проходити військову службу, уже перебувають у підрозділах,

– йдеться в офіційному повідомленні.

В Офісі військового омбудсмена зазначили, що наразі триває міжвідомча перевірка, тому остаточної відповіді щодо відповідальних осіб і покарань поки немає.

До розслідування залучені Департамент охорони здоров'я Міністерства оборони та Командування Сухопутних військ. Назву військової частини, навколо якої розгорівся скандал, поки не оприлюднюють. Також повідомляється, що ситуацію планують вивчити комплексно, а за результатами підготувати пропозиції щодо змін до чинного законодавства.

Зауважимо, що раніше речник ОК "Захід", полковник Олег Домбровський, визнавав, що у військо могли потрапляти люди з серйозними захворюваннями, однак наголошував, що це не було системною проблемою, а радше наслідком окремих випадків недоброчесності або недостатньої компетентності членів ВЛК.



Він також підкреслював, що відповідальність за якість медичного відбору лежала не лише на армії, а й на Міністерстві охорони здоров'я, яке мало забезпечувати належну підготовку лікарів для військово-лікарських комісій.

В Україні готують зміни, які стосуються діяльності ТЦК: що відомо?

У травні очікується пакет законодавчих ініціатив за участі Міноборони. Серед ключових ідей – реформа ТЦК: їм можуть частково забрати функцію оповіщення та залишити переважно ведення реєстру "Оберіг", перетворивши на більш адміністративні структури.

Також обговорюється перейменування ТЦК на "Офіси резерву" або "Офіси комплектування" та розподіл функцій між соціальною підтримкою військових і мобілізаційними процесами, щоб зменшити суспільну напругу.

При цьому юрист Олег Паньчак у коментарі 24 Каналу зазначив, що зміна назви не вирішить проблеми без глибшої реформи – люди очікують прозорих правил і професійного підходу, зокрема із залученням ветеранів та військових з досвідом.

У Раді розглядають законопроєкт №15076, який обмежує дії ТЦК і поліції під час перевірок, зокрема, забороняє необґрунтоване застосування сили.