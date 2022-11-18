Одразу три збірні на ЧС-2022 коштують понад один мільярд євро

Портал Transfermarkt склав рейтинг збірних на чемпіонаті світу 2022 в Катарі відповідно до їх вартості. Одразу три збірні мають у своєму списку гравців, які разом коштують понад один мільярд євро.

Кожна збірна на чемпіонаті світу до заявки може внести до 26 футболістів. Хоче ще на попередньому турнірі їх було лише 23. Портал Transfermarkt склад сумарну вартість цих гравців в заявці, сформувавши рейтинг найдорожчих збірних ЧС-2022.

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Загальна вартість всіх гравців, які відправилися на чемпіонаті світу в Катарі, становить 12,36 мільярда євро. Найдорожчою збірною стала Англія, чиїх гравців оцінили в 1,26 мільярда євро. Найдорожчим англійцем став Філ Фоден – 110 мільйонів євро.

Варто відзначити, що на другому місці в збірній Англії – Джуд Беллінгем з "цінником" в 100 мільйонів євро. Водночас портал CIES Football Observatory вважає саме його найдорожчим гравцем ЧС-2022 , і коштує він 202 мільйони євро.

Друге місце утримує збірна Бразилії, чий склад оцінили в 1,14 мільярда євро. А найдорожчим гравцем "селесао" є Вінісіус Джуніор – 120 мільйонів євро.

Збірна Франції замикає перелік команд-мільярдерів – 1,03 мільярда євро. Але саме тут виступає найдорожчий гравець чемпіонату світу – Кіліан Мбаппе оцінений в 160 мільйонів євро.

Найдешевшою командою ЧС-2022 стали господарі турніру – усі 26 гравців збірної Катару разом коштують 14,9 мільйона євро. При цьому понад чверті цієї суми – ціна на Акрама Афіфа, який оцінений в 4 мільйони євро. Для прикладу, найдешевший гравець збірної Англії Кіран Тріпп'є коштує 13 мільйонів євро. А от наступний в списку Джордан Хендерсон коштує вже дорожче, аніж вся збірна Катару – 15 мільйонів євро.