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      НОВИНИ ЧЕРКАС КОРОНАВІРУС COVID-19 КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020
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      НОВИНИ ЧЕРКАС КОРОНАВІРУС COVID-19 КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020

      Одужалих більше, ніж нових хворих, але не час розслаблятися, – лікарка

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      На скільки відсотків заповнені ліжка для хворих на COVID-19
      На скільки відсотків заповнені ліжка для хворих на COVID-19 / ua.news

      Головна лікарка Олександрівської лікарні Людмила Антоненко заявила, що ще наприкінці квітня ліжка для хворих на COVID-19 були заповнені на 100%. Тепер же вільні місця є. Крім того, кількість тих, хто одужав від коронавірусу більша за тих, хто захворів.

      Антоненко пояснила, що ще минулого тижня в інфекційному корпусі Олександрівської лікарні перебували 86 – 88 хворих. Станом на 29 квітня у лікарні перебувають 69 людей. Про це Людмила Антоненко сказала в інтерв'ю LB.ua.

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      Вона зазначила, що в Олександрівської лікарні є 3 інфекційних відділення, які, буває, завантажені на 100%.

      Ми були морально готові до того, що будемо приймати багато хворих, і що це будуть хворі важкі. Враховуючи наявність досвідчених фахівців в інфекційних відділеннях, я і мій персонал були достатньо спокійними,
      – сказала лікарка.

      Антоненко заявила, що, коли почали надходити хворі на COVID-19, лікарі Олександрівської лікарні були забезпечені всім, чим на той період можна було забезпечити. І надзвичайної ситуації не було. Частину необхідного лікарня закупила через торги на "Прозорро", дещо також дав департамент охорони здоров'я. 

      Лікарка Олександріївської лікарні
      В Олександрівської лікарні є 3 інфекційних відділення / Фото LB.ua

      Головна лікарка додала, що за останні 2 дні кількість нових хворих менша за кількість тих, хто одужав від коронавірусу.

      Два дні – це ще замало, щоб говорити про тенденцію. Я б не розслаблялася. Але є факт – 2 – 3 доби в нас надходження до 10 хворих. У реанімації знаходяться 5 хворих, вони залежні від кисню, але не на ШВЛ і не на ЕКМО, – сказала Антоненко.

      Коронавірус у Києві: головне

      • Станом на 2 травня у Києві 1 492 лабораторно підтверджених випадків захворювання на коронавірус. 25 з них закінчилися летально. За останню добу в столиці діагностували 41 новий випадок захворювання на COVID-19.
      • Міністерство охорони здоров'я вважає, що наразі в Україні сприятлива епідемічна ситуація для того, щоб почати скасовувати карантинні обмеження з 11 травня. В уряді уже працюють над поступовим пом'якшенням карантину.
      • З 1 травня в Україні знову запрацювали понад 280 критих продовольчих ринків. У Міністерстві охорони здоров'я розробили певні вимоги. За порушення правил торгові точки або навіть весь ринок закриватимуть на тиждень.
      Автор: Альона Захарова
      Теги: Новини України Карантин в Україні 2020 Коронавірус в Україні Новини Здоров'я Здоров'я Лікарня Новини Києва
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