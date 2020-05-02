Одужалих більше, ніж нових хворих, але не час розслаблятися, – лікарка

Головна лікарка Олександрівської лікарні Людмила Антоненко заявила, що ще наприкінці квітня ліжка для хворих на COVID-19 були заповнені на 100%. Тепер же вільні місця є. Крім того, кількість тих, хто одужав від коронавірусу більша за тих, хто захворів.

Антоненко пояснила, що ще минулого тижня в інфекційному корпусі Олександрівської лікарні перебували 86 – 88 хворих. Станом на 29 квітня у лікарні перебувають 69 людей. Про це Людмила Антоненко сказала в інтерв'ю LB.ua.

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Вона зазначила, що в Олександрівської лікарні є 3 інфекційних відділення, які, буває, завантажені на 100%.

Ми були морально готові до того, що будемо приймати багато хворих, і що це будуть хворі важкі. Враховуючи наявність досвідчених фахівців в інфекційних відділеннях, я і мій персонал були достатньо спокійними,

– сказала лікарка.

Антоненко заявила, що, коли почали надходити хворі на COVID-19, лікарі Олександрівської лікарні були забезпечені всім, чим на той період можна було забезпечити. І надзвичайної ситуації не було. Частину необхідного лікарня закупила через торги на "Прозорро", дещо також дав департамент охорони здоров'я.



В Олександрівської лікарні є 3 інфекційних відділення / Фото LB.ua

Головна лікарка додала, що за останні 2 дні кількість нових хворих менша за кількість тих, хто одужав від коронавірусу.

Два дні – це ще замало, щоб говорити про тенденцію. Я б не розслаблялася. Але є факт – 2 – 3 доби в нас надходження до 10 хворих. У реанімації знаходяться 5 хворих, вони залежні від кисню, але не на ШВЛ і не на ЕКМО, – сказала Антоненко.

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