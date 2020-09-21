Завідувач відділу департаменту з питань нацбезпеки та оборони Офісу Президента Сергій Тихонов претендує на посаду генерального директора Укроборонпрому. У Зеленського одним величезним реченням розповіли, де вчився, працював та служив Тихонов.

Тихонов навчався в Національній академії управління, служив в армії та працював на заводі. Про це розповіли в Офісі Президента на запит експертної організації StateWatch.

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Кандидат на посаду директор Укроборонпрому також навчався у Київському інституті народного господарства імені Коротченка, а потім служив у ЗСУ.

Де раніше працював Тихонов

на Київському машинобудівному заводі імені Артема;

в ЗАТ "Авіста";

у Верховній Раді України;

на державному підприємстві "Держпостачання";

у Кабінеті Міністрів України;

у музеї "Мистецький арсенал";

у ТОВ "Топ України";

в Адміністрації Президента України

останнє місце роботи – Офіс Президента України.

Зауважимо, що в Офісі Президента всю кар'єру Тихонова помістили в одне речення. Дивіться на фото документа нижче.



Коротка відповідь одним реченням Офісу Президента про кар'єру Тихонова / Фото StateWatch

StateWatch незадоволені відповіддю Офісу Президента

Запит на біографічну довідку був підготовлений з метою зібрати для суспільства більше інформації про ймовірного очільника державного збройного концерну Укроборонпром із сумарним річним доходом в 40 мільярдів гривень, однак така відповідь ОПУ навряд надає відповідь на питання, хто такий Тихонов,

– зазначив голова StateWatch Гліб Каневський.

Коротко про діяльність Тихонова