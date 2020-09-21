Кар'єра одним реченням: Офіс Президента оприлюднив резюме ймовірного очільника Укроборонпрому
Завідувач відділу департаменту з питань нацбезпеки та оборони Офісу Президента Сергій Тихонов претендує на посаду генерального директора Укроборонпрому. У Зеленського одним величезним реченням розповіли, де вчився, працював та служив Тихонов.
Тихонов навчався в Національній академії управління, служив в армії та працював на заводі. Про це розповіли в Офісі Президента на запит експертної організації StateWatch.
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Кандидат на посаду директор Укроборонпрому також навчався у Київському інституті народного господарства імені Коротченка, а потім служив у ЗСУ.
Де раніше працював Тихонов
- на Київському машинобудівному заводі імені Артема;
- в ЗАТ "Авіста";
- у Верховній Раді України;
- на державному підприємстві "Держпостачання";
- у Кабінеті Міністрів України;
- у музеї "Мистецький арсенал";
- у ТОВ "Топ України";
- в Адміністрації Президента України
- останнє місце роботи – Офіс Президента України.
Зауважимо, що в Офісі Президента всю кар'єру Тихонова помістили в одне речення. Дивіться на фото документа нижче.
Коротка відповідь одним реченням Офісу Президента про кар'єру Тихонова / Фото StateWatch
StateWatch незадоволені відповіддю Офісу Президента
Запит на біографічну довідку був підготовлений з метою зібрати для суспільства більше інформації про ймовірного очільника державного збройного концерну Укроборонпром із сумарним річним доходом в 40 мільярдів гривень, однак така відповідь ОПУ навряд надає відповідь на питання, хто такий Тихонов,
– зазначив голова StateWatch Гліб Каневський.
Коротко про діяльність Тихонова
- Про Тихонова у відкритих джерелах є дуже мало інформації. У 1998 – 2002 роках він був нардепом 3 скликання, обирався за списками "Прогресивної соціалістичної партії України" Наталії Вітренко. У 1999 році вийшов з фракції.
- У 2002 році балотувався у Раду від блоку "За єдину Україну!", яку очолював Володимир Литвин.
- Зараз Тихонов очолює департамент з питань національної безпеки та оборони в Офісі Президента.
- За даними ЗМІ, 9 вересня Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль вніс президенту Володимиру Зеленському подання, аби гендиректором Укроборонпрому призначили Тихонова.