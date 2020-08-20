В Офісі Президента пояснили позицію щодо Білорусі: який зв’язок з війною на Донбасі
На Банковій бачать прямий зв'язок між позицією України щодо ситуації в Білорусі та діями Росії на Донбасі. У Офісі Президента вважають, що різка реакція може призвести до ескалації на фронті та зриву перемир’я.
Україна перебуває в більш вразливій позиції, ніж Євросоюз, заявляють в Офісі Президента, пише "РБК-Україна".
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У нас з однієї сторони – Донбас, з іншої – Крим, з третьої – Молдова з Придністров'ям, а на півночі – понад тисяча кілометрів кордону з Білоруссю,
– заявляють в ОП.
Та додають, що в усіх цих випадків справа з одним геополітичним гравцем – Росією. Держава позиціонує себе як фактичного "менеджера" ситуації в Білорусі.
"Тому ми можемо дозволити собі менше, ніж ЄС", – підсумовують в ОП.
До слова, раніше Зеленський провів закриту нараду з силовиками щодо Білорусі.
Основні тези з наради
- Проаналізували внутрішньополітичну ситуацію в Білорусі, а також зовнішні чинники, які можуть вплинути на розвиток післявиборчих подій.
- Провели оцінку всіх можливих сценаріїв подальшого розвитку внутрішньополітичного загострення в Білорусі, зокрема, різних типіви ескалації "з огляду на так звані гібридні типи світових конфліктів".
- Проаналізували ризики безпосередньо для України, які виникають у зв'язку з тим чи іншим розвитком ситуації.
Детальніше Події можуть вплинути на Україну: Зеленський провів закриту нараду з силовиками про Білорусь
Протести в Білорусі: що треба знати
- Згідно з офіційними результатами виборів, чинний президент Олександр Лукашенко здобув 80,01% голосів, а його головна опонентка Світлана Тихановська – 10,12%.
- Білоруси вважають такі результати сфальсифікованими, тому з 9 серпня протестують, а з 17 країну охопив загальнонаціональний страйк.
- Перші дні протестів супроводжувалися застосуванням сили з боку спецпризначенців і правоохоронців. Крім того, силовики стріляли гумовими кулями, розпилювали сльозогінний газ і били ледь не до смерті всіх, хто траплявся їм під руку.
- Відомо про щонайменше 5 загиблих (четверо офіційно) і майже 1,5 тисячі потерпілих. Крім того, приблизно 6 тисяч людей затримали. Згодом більшість із них відпустили – зокрема, 13 серпня майже 1 тисячу людей.
- Водночас жодних намірів йти на переговори із протестувальниками та сприяти дипломатичному вирішенню конфлікту Лукашенко не виявляє.
- А у штабі Тихановської оголосили про створення Координаційної ради для забезпечення трансферу влади. Опозиція хоче перевиборів.