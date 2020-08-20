На Банковій бачать прямий зв'язок між позицією України щодо ситуації в Білорусі та діями Росії на Донбасі. У Офісі Президента вважають, що різка реакція може призвести до ескалації на фронті та зриву перемир’я.

Україна перебуває в більш вразливій позиції, ніж Євросоюз, заявляють в Офісі Президента, пише "РБК-Україна".

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У нас з однієї сторони – Донбас, з іншої – Крим, з третьої – Молдова з Придністров'ям, а на півночі – понад тисяча кілометрів кордону з Білоруссю,

– заявляють в ОП.

Та додають, що в усіх цих випадків справа з одним геополітичним гравцем – Росією. Держава позиціонує себе як фактичного "менеджера" ситуації в Білорусі.

"Тому ми можемо дозволити собі менше, ніж ЄС", – підсумовують в ОП.

До слова, раніше Зеленський провів закриту нараду з силовиками щодо Білорусі.

Основні тези з наради

Проаналізували внутрішньополітичну ситуацію в Білорусі, а також зовнішні чинники, які можуть вплинути на розвиток післявиборчих подій.

Провели оцінку всіх можливих сценаріїв подальшого розвитку внутрішньополітичного загострення в Білорусі, зокрема, різних типіви ескалації "з огляду на так звані гібридні типи світових конфліктів".

Проаналізували ризики безпосередньо для України, які виникають у зв'язку з тим чи іншим розвитком ситуації.

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