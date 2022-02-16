Он делает это просто своим президентским указом. Поэтому, если из этого делается шоу на главной политической сцене России, то оно рассчитано на конкретных зрителей.

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Кто зрители

В данном случае, – тех же, которые наблюдают за скоплением российских войск на границе, перипетии с ультиматумами НАТО и США, кибератаки и другие источники напряженности, которую Путин официально поручил поддерживать своим дипломатам, на коллегии МИД РФ. Зрители эти: Киев, Запад и внутренняя аудитория.

Подпишет ли Путин соответствующий указ о признании "республик"? Если – да, то это будет означать выход России из минских соглашений и их смерть, "не приходя в сознание".

Россия в этом случае теряет инструмент, с помощью которого она надеялась руководить Украиной после "впихивания" в наше политическое тело ОРДЛО с так называемым "особым статусом". Это фактически сведет на нет политику России относительно Украины за последние 8 лет и снимет с Киева дамоклов меч минских соглашений.

Именно поэтому я всегда считал возможность признания Путиным "ЛДНР" очень низкой. Но, поразмыслив, и наложив эту ситуацию на последние события, резкий поворот российской тактики ослабления Украины не кажется таким уж невозможным.

Он может стать реальным, в случае если Путин потеряет надежду заставить Украину выполнить Минск на его условиях.

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Есть ли предпосылки к такому отчаянию?

Скопление и активность российских военных на украинских границах; ультиматумы Западу и его запугивание, с целью обменять большую войну в Европе на маленький диалог Киева с Донецком и Луганском; кибератаки; операции по внутренней дестабилизации в Украине; даже заговоры по смене власти в Киеве – все это было направлено на принуждение Украины к выполнению Минска. И все это не сработало!

А минские соглашения выгодны России, когда они выполняются. Если же они не выполняются, – то они вредят ей. Поэтому, Путин, теоретически, может перестать биться в закрытую дверь и попытаться влезть через окно. То есть, выйдя из Минска, обязательств по которому он и так за собой не признавал, и "признав" вместо них "Л/ДНР".

Что тогда?

Тогда, чтобы, все-таки, сохранить конфликт в качестве инструмента ослабления Украины, "независимые" "государства" начнут военную кампанию по "освобождению" их "конституционной" территории, то есть, подконтрольных правительству территорий Донбасса.

Начнут ее, естественно, при участии, под руководством, на деньги и оружием РФ. Это может выглядеть и как месть Западу, за то, что отказался "услышать Россию", и как ослабление Украины и нынешней властной команды. Но! Такой вариант не гарантирует России успешного финала. Плюс, он повлечет за собой санкции за выход из "Минского мирного процесса".

Поэтому я не верю, что Путин подпишет указ о признании "республик". По крайней мере, не в ближайшей перспективе. Скорее, его сейчас демонстративно кладут на стол, чтоб запугать Киев и Запад и заставить последнего надавить на Зеленского с целью выполнения "Минска".

Буквально сегодня (15.02 – 24 канал) хозяин Кремля на пресс-конференции с Шольцем просил Германию, Францию и США "повлиять на нынешнюю украинскую власть". А значит он все еще надеется на "Минск"…

Путин надеется на "Минск" на условиях России / Фото Getty Images

Но сам факт того, что Москва начала повышать ставки в дипломатической игре говорит о том, что она уже не уверена в эффективности военного давления на Украину. То есть, военный запал понемногу угасает: если и война, то чужими руками и локально на Донбассе.

Поэтому, сегодняшнее решение Думы – это скорее политический демарш, чем изменение политики РФ относительно Донбасса.

Но, кстати, для жителей ОРДЛО – это очень плохой сигнал. Они-то хотят жить в нормальном государстве. И им долго обещали, что этим государством будет "великая Россия". А тут – на тебе – закрепление бандитской резервации на юридическом уровне. Облом!…

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