Відстрочку у Резерв+ зможе оформити ще одна категорія українців
У застосунку Резерв+ розширили можливість оформлення онлайн-відстрочки від мобілізації для окремих категорій громадян. Відтепер послуга стала доступною також для наукових працівників закладів вищої освіти та наукових установ.
Про це проінформували в Міністерстві оборони України.
Яка нова категорія може оформити відстрочку у Резерв+?
Наразі скористатись послугою оформлення відстрочки від мобілізації у режимі онлайн через застосунок Резерв+ зможуть наукові працівники закладів вищої освіти та наукових установ.
Аби оформити відстрочку онлайн варто переконатись, що у Єдиній державній електронній базі з питань освіти (ЄДЕБО) зазначені актуальні дані про
- основне місце роботи,
- зайнятість не менше ніж на 0,75 ставки,
- право на відстрочку за посадою у сфері вищої освіти,
- роботу на посаді, що входить до переліку наукових.
Також обов'язковою умовою є те, щоб заклад, у якому працює особа, був внесений до ЄДЕБО як наукова установа, а також мав підтверджену державну атестацію.
Окрім цього, право на відстрочку поширюється на працівників Президії НАН України, національних галузевих академій наук та їхніх адміністративних апаратів.
Відстрочка у Резерв+, як і раніше, доступна для науково-педагогічних та педагогічних працівників закладів вищої, фахової передвищої і професійної освіти, а також науковців, які залучені до освітнього процесу,
– зауважили у Міноборони.
Для того аби оформити відстрочку онлайн для початку варто авторизуватись у мобільному застосунку Резерв+, далі треба зайти у потрібний розділ – обрати категорію "Працівники вищої та профосвіти, науковці" та натиснути кнопку подачі запиту.
Після цього система має самостійно провести автоматичну перевірку ваших даних у державних реєстрах і надіслати повідомлення з результатом.
Якщо інформація в ЄДЕБО актуальна і відповідає вимогам – відстрочку буде оформлено автоматично.
Втім, у разі виникнення помилки чи неможливості оформити відстрочку онлайн першочергово варто звернутись до свого роботодавця, зокрема до кадрової служби чи адміністрації закладу, імовірно, дані особи в системі ЄДЕБО застаріли, і їх потрібно терміново перевірити чи оновити.
Нагадаємо, нещодавно в мережі обговорювали питання військовозобов’язаного щодо можливості оформлення відстрочки на підставі догляду за родичем, у якого є інші близькі родичі першого ступеня споріднення. Юристи пояснили, що теоретично відстрочка можлива, якщо у такого родича інші члени сім'ї першого та другого ступенів споріднення. Або, за наявності таких членів сім'ї першого та другого ступенів споріднення, вони мають самі потребувати постійного догляду.