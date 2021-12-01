Офшори Мураєвих та "підставні" особи у фінзвіті партії "Наші", – ЗМІ

Журналісти програми "Тіні" проаналізували фінзвіт партії Євгенія Мураєва "Наші".

Виявилось, що частина донорів партії не пам'ятає, чи вкладали туди сотні тисяч гривень. Ще частина – не змогли пояснити походження грошей, адже сума внесків у рази перевищувала розмір зарплати. Були люди, які зізналися журналістам, що мають бізнес у Росії, відтак вкладають гроші у "Наших" бо – цитуємо – "можуть собі дозволити".

Окрім цього, журналісти знайшли три офшорні фірми, афільовані з Мураєвим. Вони пов'язані з діяльністю телеканалів Ньюзван, "Наш", Тарасом Козаком, на якого РНБО наклала санкції і ОПЗЖ.

Перша фірма – ТОВ "Новини 24 години". У 2016 році Євгеній Мураєв вніс у цю фірму майже 9 мільйонів гривень. Це в 17 разів більше ніж у неї вніс Вадим Рабінович. Адреса компанії – Польова, 21. Це адреса телеканалу "Ньюзван". Засновником і кінцевим бенефіціарним власником фірми "Новини 24 години" є Тарас Козак. Той самий, на кого РНБО наклала санкції за сприяння фінансуванню тероризму. До Козака контролером компанії був покійний батько Євгена Мураєва – Володимир. Компанія "Новини 24 години" зараз не перебуває в процесі припинення. А серед її засновників була фірма "Демосена інвестментс ЛТД", розташована у Лімасолі, на Кіпрі. Вона вклала в статутний фонд "Новини 24 години" – 41 мільйон гривень.

Та сама "Демосена інвестментс ЛТД" є засновником ТОВ "Наша Прага". Діяльність – телевізійне мовлення. Фігурує у звіті політичної партії "Наші". Кінцева власниця "Нашої Праги" – Ольга Мураєва. В "Нашу Прагу" "Демосена ЛТД" вклала 5 мільйонів гривень. Адреса "Нашої Праги" Жилянська, 101-а, – це адреса телеканалу "НАШ".

І третя фірма, засновником якої є кіпрський офшор, – "Наш 24". У нього "Демосена" вклала понад мільйон гривень. Контролер "Наш 24" – Ольга Мураєва.

21 березня 2019 року РНБО застосувала санкції до засновника "Демосени інвестментс ЛТД". Згідно з кіпрським реєстром, директоркою "Демосени" є така собі Олена Дінтру, а секретар – Зой Іуаной. Це вся наявна у відкритих джерелах інформація. Санкції до засновника "Демосени" діятимуть до березня 22-го року. За рік після впровадження санкцій фірма "Наш 24" отримала дозвіл на "Устатковання та технічні засоби для виготовлення, використання і транспортування вибухових матеріалів і виробів на їх основі, комплекси для їх переробки та зберігання".

Сам Євгеній Мураєв розслідування по суті не прокоментував, звинуватив журналістів у фінансуванні Соросом, та пригрозив, що вони стануть учасниками списку іноземних агентів, який Євгеній Мураєв планує впровадити, коли прийде у владу.