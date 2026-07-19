Росіяни намагаються створити "буферну зону" на кількох напрямках: огляд фронту й карти від ISW

Протистояння на фронті російсько-української війни триває, попри суттєві втрати в рядах окупантів. Ворог не відступає від своїх планів, для досягнення яких планує мобілізувати сотні тисяч нових солдатів восени. Наразі ж помітних і значимих просувань росіянам досягнути не вдається.

Про це мовиться в аналітичному звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Які основні зміни на фронті й де найскладніша ситуація?

Російські війська продовжують спроби наступальних дій майже вздовж усієї лінії фронту. Основні зусилля окупанти зосереджують на сході України, а також загарбники намагаються розширити бойові дії на прикордонних територіях Сумської області.

Найбільш напружена ситуація залишається на Покровському, Лиманському, Новопавлівському та Північно-Слобожанському напрямках.

Найбільшу кількість штурмів ворог проводить на Покровському напрямку. Тут російська армія атакує поблизу Мирного, Родинського, Удачного, Новоторецького, Володимирівки, Разіного, Муравки, Звірового та інших населених пунктів.

Окупанти намагаються наблизитися до Покровсько-Мирноградської агломерації, однак українські захисники стримують наступ і завдають противнику значних втрат.

На Лиманському напрямку тривають запеклі бої в районах Нового Миру, Карпівки, Зеленої Долини, Колодязів, Торського, Серебрянки та Григорівки. Російське командування прагне покращити тактичне положення та створити умови для подальшого просування, проте українські сили оборони не дозволяють ворогу досягти суттєвих успіхів.

Що відбувається на фронті: дивіться карти від ISW

Не менш напруженою залишається ситуація на Новопавлівському напрямку, де окупанти наступають поблизу Піддубного, Воскресенки, Зеленого Поля, Вільного Поля та Шевченка. Російські війська намагаються розширити плацдарми та просунутися вглиб української оборони, однак більшість атак завершується без значних результатів.

На Північно-Слобожанському напрямку ворог продовжує атаки в районах Кіндратівки, Юнаківки, Варачиного та Андріївки. Однією з головних цілей Росії залишається створення так званої "буферної зони" вздовж українсько-російського кордону.

Попри інтенсивність бойових дій, українські військові продовжують утримувати позиції, знищують живу силу й техніку противника та не дозволяють російським військам здійснити масштабний прорив. Ситуація на більшості напрямків залишається складною, однак, стверджують аналітики, фронт і надалі має переважно позиційний характер.

До речі, британський полковник у відставці, експерт з питань безпеки Глен Грант, наголосив, що однією з головних переваг України залишається принциповий підхід до ведення війни. Експерт зазначив, що Сили оборони завдають ударів лише по військових цілях та об'єктах, які працюють на російську армію, тоді як Росія систематично атакує цивільне населення.

Саме цей моральний принцип, за словами Гранта, зміцнює міжнародну підтримку України та є одним із її найважливіших ресурсів.