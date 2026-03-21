ЗСУ прорвалися біля Слов'янська й Гуляйполя: у ISW розповіли, у якій ситуації росіяни

Ефективні дії українських бійців змушують ворога відступати на деяких відтринках фронту. Йдеться, зокрема. про Гуляйполе у Запорізькій області. Втім, росіяни продовжують тиснути, зокрема на Донеччині, попри значні втрати.

Про таке мовиться в оновленому звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Читайте також Окупанти прорвалися біля Покровська й ще 2 населених пунктів на Донеччині, – DeepState

Які основні зміни на ключових напрямках фронту?

На Сумському напрямку російські війська активізували атаки на різних ділянках поблизу Сум, зокрема біля Сопича, Юнаківки та інших населених пунктів. Водночас українські сили подекуди переходять у контратаки. Лінія фронту залишається нестабільною, але без суттєвих змін.

Наступальні дії росіян на Харківщині тривають, однак просування немає. Бої точаться на півночі та північному сході області. Окупанти намагаються створити буферну зону, але безуспішно.

На Куп'янському напрямку росіяни продовжують штурми, проте без підтверджених успіхів. Навпаки, українські сили майже повністю витіснили ворога з Куп'янська. До того ж, як зазначають аналітики, усередині російського інфопростору зростає критика командування через перебільшення "успіхів".

У напрямку Борової тривають атаки на широкій ділянці, але без просування. Є лише непідтверджені заяви про локальні успіхи окупантів.

Де на фронті відбувалися зміни: дивіться карти ISW

Тим часом українські сили мають тактичні успіхи на Лиманському й Слов'янському напрямках, зокрема просунулися в районі Ямполя. Росіяни активно атакують, але кидають у бій погано підготовлену піхоту. Також посилюється евакуація цивільних через обстріли.

ЗСУ також просунулися в окремих районах Костянтинівки-Дружківки й стримують ворожий наступ. Присутність українських сил у Часовому Яру ускладнює росіянам спроби оточення. Ворог продовжує атаки, але без вирішальних результатів.

Росіяни намагаються наступати на Покровському напрямку, однак без підтверджених успіхів. Українські сили ефективно відбивають штурми, знищуючи техніку і живу силу, зокрема за допомогою дронів і мінування.

На Новопавлівському напрямку українські військові знищили російський гелікоптер Ка-52 FPV-дроном – це вже третій подібний випадок за війну.

Запорізький напрямок характеризується локальними просуваннями ЗСУ. Росіяни здійснюють регулярні штурми піхотою, іноді з легкою технікою, але без значних змін. Також фіксуються спроби проникнення, які не дають результату.

На Херсонському напрямку суттєвих змін немає. Українські дрони ефективно порушують логістику росіян, ускладнюючи їхнє постачання та ротації.

Що відомо про удари по ворожих цілях?