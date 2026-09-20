Успіхи СОУ на Донеччині створюють серйозні перешкоди для росіян: огляд фронту від ISW

На фронті 18–19 вересня українські військові продовжували контратакувати на низці напрямків. Зокрема, Сили оборони просунулися біля Слов'янська та Олександрівки, а на Лиманському, Куп'янському, Покровському та Добропільському напрямках українські військові стримували російський наступ.

Водночас окупаційні війська мали окремі просування біля Костянтинівки та, за заявами російських джерел, на Новопавлівському напрямку. Про це свідчить свіжий аналітичний звіт Інституту вивчення війни.

Що відбувається на найактивнішій нині ділянці фронту?

На Лиманському напрямку російські війська атакували зі сходу, півночі та південного сходу від міста, однак не просунулися. Українські сили, своєю чергою, продовжували контратаки в районі Лимана. Це відбувається на тлі української операції "Вівальді", про яку раніше повідомляли українські військові.

Поблизу Слов'янська українські сили нещодавно мали просування. Начальник штабу 3-го армійського корпусу та заступник командира Петро Горбатенко 19 вересня повідомив, що українські військові зачистили Рай-Олександрівку, куди раніше проникли російські сили.



Cлов'янськ / ISW

На Костянтинівському напрямку російські війська, за даними геолокованих кадрів, нещодавно просунулися на північному заході Костянтинівки. Це стало одним із небагатьох підтверджених просувань російських сил на цій ділянці фронту за вказаний період.



Костянтинівка / ISW

Які зміни на інших напрямках фронту?

На Сумщині російські війська продовжували обмежені наступальні дії на півночі області, однак підтвердженого просування не мали.

За даними ISW, російські сили вже кілька місяців залишаються біля річки Корова поблизу Рясного, що на південний схід від Сум. Водночас повідомлення про нібито перетин кордону з боку Дронівки Бєлгородської області не підтвердилися.

На Харківському напрямку українські військові утримували позиції та, ймовірно, нещодавно просунулися в районі Великого Бурлука. Геолоковані кадри свідчать, що українські сили зберігають позиції на захід від Вільхуватки, попри заяви російської сторони про іншу ситуацію. Російські війська продовжували наступальні дії на півночі Харківщини, однак 18 – 19 вересня не досягли підтвердженого просування.



Харківщина / ISW

Також російські джерела продовжували поширювати заяви про нібито оточення українських військових на північному сході Харківської області. Російське Міноборони стверджувало, що окупанти нібито скоротили площу території під контролем України на 152 квадратні кілометри та захопили Комісарове і Лошакове. Водночас ISW зазначає, що доказів існування такого оточення немає, а російські джерела викривляють ситуацію на цій ділянці фронту.

На Куп'янському напрямку російські сили продовжували наступ, однак українські військові проводили контратаки на північ від міста, через що підтвердженого просування окупантів не зафіксували.

Російські сили можуть намагатися використати обміління Осколу, щоб переправитися через річку поблизу Куп'янська та розширити свою присутність на західному березі. Водночас українські військові повідомляли, що активних російських переправ через Оскіл наразі немає.

На Покровському та Добропільському напрямках російські війська продовжували наступальні дії, однак підтверджених територіальних здобутків 18 – 19 вересня не мали. Українські сили проводили контратаки. Російське Міноборони заявляло про захоплення Гулівого та Марівки, однак ISW не виявив візуальних підтверджень присутності російських військ у цих населених пунктах.

На Новопавлівському напрямку російські війська продовжували наступальні дії. Російські військові блогери заявляли про просування до південно-східної частини Новопавлівки. Водночас українські сили нещодавно просунулися південніше Олександрівки — західніше Солоного.

На Запорізькому напрямку російські війська намагалися обійти укріплені українські позиції в районі Оріхова через Гуляйполе. За словами представника 7-го корпусу швидкого реагування ДШВ, цей напрямок залишається одним із найбільш важливих та інтенсивних на південній ділянці фронту. Російські війська намагалися обійти Малу Токмачку з північного сходу, щоб у перспективі вийти до околиць Запоріжжя.

За даними української сторони, окупанти накопичили достатню кількість бронетехніки для підтримки піхоти та проведення механізованих штурмів. Водночас на західній частині Запорізької області російські сили також проводили наступальні дії, але підтвердженого просування 18 – 19 вересня не зафіксували.