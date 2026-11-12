Атентат у Санкт-Петербурзі, нові перебої зі Starshield і загострення на фронті: огляд подій війни 12 листопада

Огляд подій війни та ситуації на полі бою на основних напрямках станом на 12 листопада в авторському викладенні аналітика 24 Каналу Андрія Дрозди.

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Головними темами випуску стали розширення географії далекобійних ударів Сил оборони до Балтики, удар по Омському НПЗ, нові викрутаси від Трампа та Ілона Маска, а також детальний аналіз ситуації на полі бою на основних напрямках.

Текстова версія огляду від 12.11.2026 – на 24 Каналі.

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Далекобійні удари по флоту РФ, нова географія атак і ліквідація воєнного злочинця

Напередодні українські безпілотники успішно вдарили по ракетному кораблю Балтійського флоту Росії біля порту Усть-Луга.

Це означає, що відкрито новий напрямок ударів. Тепер і Балтійському флоту Росії доведеться ховатися від українських повітряних атак.

Також атаковано величезний Омський НПЗ за 3000 кілометрів від України. Атака на Омський НПЗ тривала близько семи годин, дрони заходили хвиля за хвилею, і принаймні кілька з них влучили точно по об'єкту.

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За останній час уражено дев'ять НПЗ різного масштабу, серед них чотири з п'яти найбільших російських заводів, кожен з яких міг переробляти до 22 мільйонів тонн нафти на рік. Таким чином, приблизно 35% російської нафтопереробки зараз виведено з ладу.

Миттєвих наслідків не буде, але за тиждень-два ми побачимо, як росіяни дружньо вишиковуються в черги за пальним і починають своє хорове ниття.

Також на околиці Санкт-Петербурга сьогодні вранці підірвали полковника російської військової авіації. Йдеться про дуже важливу людину в шостій армії ВКС Росії.

Фото очевидців з місця атентату в Санкт-Петербурзі / Скріншот

Вибух стався в районі Шушар на Колпінському шосе. За даними місцевих медіа, вибуховий пристрій був закріплений під автомобілем і спрацював, коли офіцер виїжджав із двору. Росіянин загинув, а поруч, за повідомленнями, був поранений пасажир.

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Z-блогер Ілля Туманов, який лише вчора нив про шалені втрати російської авіації, вже теж підтвердив цю втрату, а в російських каналах уже називають ім'я ймовірного загиблого — полковника Дмитра Лабодіна, головного штурмана шостої армії ВКС Росії. Остаточного підтвердження поки немає, але версія ліквідації саме цього воєнного злочинця виглядає правдоподібною.

Це вже не перший російський офіцер, підірваний у районі Шушар. Раніше, 27 серпня, там вибухнув автомобіль під керуванням російського підполковника авіації Сергія Січкова. Тоді його дружина вижила, а самого Січкова ліквідували.

Starshield, Трамп і нові "старі" проблеми для української оборони

Вранці 12 листопада стало відомо, що американці знову вимикають або обмежують Starshield — військову версію Starlink, яка забезпечує зв’язок для багатьох українських підрозділів і для ударів у форматі middle strike.

Президент Зеленський повідомив, що наші підрозділи вже кілька днів фіксують значні перебої в роботі Starshield на всій лінії фронту і на тимчасово окупованих територіях. Діє системне обмеження швидкості на рівні 160 кілометрів на годину.

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Для нас це означає суттєве ускладнення перехоплення російських реактивних дронів. Українські дрони-перехоплювачі мають розвивати 400, 500 або 600 кілометрів на годину, але через обмеження не встигають за цілями.

Уже є влучання, бо засоби збиття не розвивають потрібну швидкість. Це напряму допомагає росіянам убивати більше українців.

Вже були нові розслідування щодо діяльності SpaceX та Ілона Маска, з яких випливає, що Маск багато чого координує і узгоджує з росіянами. І знову виникає питання, хто саме відключив Starshield.

Дональд Трамп і раніше уникав прямої відповіді на це запитання. Після такого Сполучені Штати дуже важко назвати надійним партнером України.

Лиманський напрямок і бої вздовж річки Чорний Жеребець

Ситуація залишається складною. Російське командування змогло частково стабілізувати обстановку після завершення активної фази українського наступу на північ від Лимана.

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Водночас українські сили продовжують закріплюватися на досягнутих рубежах і ведуть контратаки, аби відтиснути росіян далі від Лимана.

Найінтенсивніші бої тривають уздовж річки Чорний Жеребець — від Макіївки до Торського. Українські сили ведуть активні дії в районі Греківки, Новомихайлівки, Зеленої Долини, Новосадового, Колодязів та Іванівки.

На окремих ділянках українські сили вже перейшли на східний берег річки, і, можливо, формується новий тактичний плацдарм.

Скріншот карти DeepState

Українське командування на Лиманському напрямку має оперативну ініціативу, але загроза Лиманському району оборони ще не знята.

Передові позиції противника все ще за кілька кілометрів від міста. Тому постає вибір: або зупинитися на досягнутому й перейти в оборону, або довести операцію до кінця і витіснити росіян за Чорний Жеребець, а можливо, навіть створити власний плацдарм на схід від річки.

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Костянтинівка: наші тримаються

Про Костянтинівку написала військова кореспондентка Діана Буцко. Вона каже, що там і досі є українські позиції, але питання їхньої доцільності дуже сумнівне.

За її словами, ситуація в місті настільки заплутана, що складно зрозуміти, хто саме його контролює. Вона називає це трагедією Костянтинівки.

Росіяни розповзлися містом ще з весни, їхні диверсійні групи дістаються навіть до Дружківки. У Костянтинівці ворог облаштував понад десяток мінометних точок, а українські розвідувальні дрони не завжди можуть нормально оглядати піхотні позиції.

Є історії, коли піхотинці голодують, бо доставити їм усе необхідне логістичними дронами дуже складно. Прохання про відведення позицій не задовольняють.

Репортерка описує і випадки, коли штурмові групи намагалися вибити росіян із міста, але з чотирьох груп лише одна могла закріпитися в будівлі. Глобально це не змінювало розподіл сил.

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Допис Діани Буцко:

Десант роботів-морпіхів на лівий берег Дніпра

Вперше в історії десант НРК відбувся на лівий берег Дніпра. Українські морські піхотинці висадили наземний роботизований комплекс вище від Херсона.

БПЛА "Перун" доставив на лівий берег НРК типу "камікадзе" з бойовою частиною 7 кілограмів. Десантування пройшло без втрати комплексу, зв’язок і керованість було повністю збережено.

Десант НРК на лівий берег Дніпра – дивіться відео:

Далі НРК самостійно просувався маршрутом. По дорозі з нього й з повітря виявляли позиції противника, які одразу відпрацьовували FPV-дрони.

Коли один із окупантів вийшов до дверей будівлі, оператор ініціював детонацію. Ціль уражено, а позицію додатково добили FPV. Втрат серед українських військових немає.

Росія відновила сафарі на цивільних у Херсоні

На жаль, у Херсоні, який вчора відзначив 4-ту річницю свого звільнення, росіяни знову відновили сафарі на людей.

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Зранку внаслідок удару дрона загинула місцева мешканка 1968 року народження з Корабельного району. Вона померла в лікарні від важких поранень.

Начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін закликає людей не виходити на вулицю. Сьогодні фіксується висока інтенсивність ударів по місту: росіяни атакують зі ствольної й реактивної артилерії, а також дронами.

Без нагальної потреби не виходьте на вулицю. У разі загрози негайно прямуйте до найближчого укриття.

Росіяни після операції в Олешках, яку окремі українські політики подавали як гуманітарний успіх, завели туди своїх операторів дронів і тепер з новою силою б'ють по Херсону. Це теж треба розуміти як прямий наслідок тієї ситуації.

Огляд подій війни 12 листопада 2026 – дивіться відео: