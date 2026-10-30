Евакуація в Олешках і провокації окупантів, Росія втрачає літаки, “іскандери” та НПЗ: огляд подій війни 30 жовтня

Огляд головних подій російсько-української війни на фронті та в тилу станом на 30 жовтня від аналітика 24 Каналу Андрія Дрозди.

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Ефір був присвячений ударам України по російській авіації, пусковим установкам балістичних ракет і нафтопереробці, а також ситуації на фронті та в Олешках, де триває гуманітарна операція під егідою Першої леді США Меланії Трамп.

Текстова версія огляду подій 30.10.2026 – на 24 Каналі.

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Російський терор проти мирних міст

Вночі знову були атаки балістикою по Києву і Кременчуку, були спроби бити по інших містах ракетами і дронами. Більшість дронів наші перехоплюють, а авіаційні ракети теж збивають.

Цієї ночі вдалося перехопити три балістичні цілі. У Києві загинув мешканець Дніпровського району міста. На правому березі столиці сьогодні вдень були аварійні відключення світла через удари по критичній інфраструктурі.

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Південним мостом поступово відновлюють рух, поки що частково, але ситуація залишається тяжкою, бо росіяни не припиняють спроб бити і по цій переправі, і по інших мостах.

фото – Національна поліція

У Дніпрі сьогодні був блекаут через російські удари по енергетиці. Місто було знеструмлене, критичні об'єкти перейшли на генератори, лікарні та об'єкти життєзабезпечення працювали від резервного живлення. Була тяжка ситуація з електрикою і водопостачанням.

Після вчорашнього удару по людях на вокзалі в Дніпрі кількість загиблих, на жаль, зросла. Також у Чернігові дві дівчинки загинули через російський удар.

Україна змушена відповідати

Також був цинічний удар росіян по Кременчуку – місту, в якому розміщений український НПЗ. Ударами по ньому Росія продемонструвала, що чхати хотіла на енергетичне перемир'я Трампа.

Саме через це Україна відновила удари по російських нафтопереробних заводах. Сьогодні Новокуйбишевський НПЗ у Самарській області був успішно атакований. І це був саме удар у відповідь.

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Атмосферні кадри з Самари, де місцевий НПЗ порушив енергетичне перемир'я Трампа:

Завод належить до структури Роснефті й після модернізації з 2007 року має потужність переробки близько 9 мільйонів тонн нафти щороку. На відео видно, що в районі ураження було щонайменше шість або сім осередків, звідки піднімалися стовпи чорного диму. Навколо району вже видно величезну чорну хмару навіть із супутника.

Якщо Україна ставить за завдання уразити якийсь об'єкт, ми його дістанемо. Тут прилетіло щонайменше шість безпілотників, і вони уразили різні елементи нафтопереробного комплексу. Там, зокрема, виробляли реактивне пальне для російських повітряно-космічних сил. Тож об'єкт стратегічний, і горить він дуже добре.

Російський Z-блогер Ілля Туманов, він же Fighterbomber, писав, що Україна нібито використовувала зупинку ударів по НПЗ як козир у торгу або як розмін. Але насправді Росія знову почала цілеспрямовано вбивати українців на вулицях, зокрема в Дніпрі, і після цього Україна відновила удари по НПЗ.

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Туманов прямо визнає, що вони не можуть захистити ці НПЗ. Росіяни намагаються обкладати їх арматурою, сітками, захисними екранами, навіть думають про аеростати та інші засоби, але рішення так і не знайшли. Новокуйбишевський НПЗ, як кажуть росіяни, фактично "наказав довго жити".

Ураження Іскандера і удар по авіації РФ

Учора ввечері президент Зеленський сказав, що вдалося ракетними ударами знищити два бомбардувальники Су-34 і пускову установку "Іскандера". Сьогодні Генштаб підтвердив ураження пускової машини Іскандера в Курській області.

Генштаб написав, що це була операція у форматі Deep Strike. У ніч на 30 жовтня підрозділи Сил оборони України уразили пускову установку ОТРК "Іскандер-М" у Курській області, склади боєприпасів, матеріально-технічних засобів і ремонтні підрозділи противника.

Йдеться також про місце перевантаження балістичних ракет у районі Фатежа Курської області. Наші знають, звідки росіяни запускають "Іскандери" з Курщини і Брянщини, і вже неодноразово працювали по цих точках. Ймовірно, цього разу діяли або безпілотниками, або, можливо, ракетами. Але офіційно підтверджено, що пускову уражено.

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Щодо російських бомбардувальників, то тут є офіційне підтвердження від ВМС України. Йдеться про ракетний удар береговим ракетним комплексом Нептун по місцю розміщення авіації противника на аеродромі "Маринівка" у Волгоградській області РФ.

У результаті вогневого ураження знищено два фронтові винищувачі-бомбардувальники Су-34 на території 11-го змішаного авіаційного полку. Саме ці літаки скидають КАБи по Україні, тому їхнє знищення надзвичайно важливе.

За останній час вдалося вивести з ладу вісім фронтових бомбардувальників. Це кілька операцій, зокрема в Борисоглібську. Фактично це вже дві третини повноцінної авіаційної ескадрильї ВКС РФ, яка перестала існувати як бойова одиниця за лічені дні.

Росіянам буде дедалі складніше поповнювати втрати, бо йдеться про сучасні літаки, а виробництво обмежене. Туманов із Fighterbomber теж відреагував і фактично визнав, що фронтову авіацію треба відводити далі і глибше, поки ще є що відводити.

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Згорів на роботі: Росія втратила літак Су-57 / фото – соцмережі

Ще одна втрата росіян за минулу добу — 29 жовтня на аеродромі Ахтубінськ в Астраханській області через позаштатну ситуацію при запуску двигунів зайнявся і повністю згорів російський багатоцільовий винищувач п’ятого покоління Су-57.

Це найновіше, що є в росіян, і воно буквально поштучне. За повідомленнями українських джерел, це вже четвертий Су-57, втрачений у 2026 році. Два було уражено навесні на аеродромі Шагол, ще один збито дружнім вогнем 23 липня в Московській області. З урахуванням виробництва максимум чотирьох таких літаків на рік, фактично річна норма вже виконана.

Операції Сил спеціальних операцій на території росіян

Тепер цікава інформація з російської території, з прикордоння з Україною. На цьому напрямку по обидва боки кордону діють різноманітні групи озброєних людей. Росіяни засилають свої ДРГ на територію України, а наші працюють на території Брянщини, Курщини та Бєлгородської області.

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73-й морський центр Сил спеціальних операцій показує свіжу операцію — засідку на території Росії. Спецпризначенці ліквідували особовий склад противника і знищили ворожий автомобіль.

Засідка ССО в російських лісах – дивіться відео, 18+:

Протягом кількох діб вони проводили розвідку в тилу ворога, виявляли потенційні цілі для подальшого знищення. Коли помітили російських військових, що пересувалися автомобілем, завдали по транспорту вогневого ураження зі стрілецької зброї.

Після цього оглянули автомобіль і виявили там обладнання для російських безпілотників, радіостанції, зброю, мобільні телефони, бойові розпорядження, детальні маршрути переміщення та списки особового складу. Після вилучення даних оператори 73-го центру продовжили виконання завдань у тилу ворога.

Ситуація на фронті: Слов'янський, Костянтинівський і Олександрівський напрямки

Українські війська зміцнюють позиції на Слов’янському напрямку – триває натиск на ворога в районі населених пунктів Каленики і Рай-Олександрівка.

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Поступово стабілізується ситуація на схід від Слов'янська, Миколаївки та Оріхуватки. Про суттєве просування говорити рано, але ініціатива перейшла до українських військ.

Скріншот карти DeepState

Біля Костянтинівки теж є добрі новини. У районі Миколайпілля українські війська провели низку операцій у південному напрямку біля Розкішного і Довгої Балки. Вдалося закріпитися, зараз тривають бої за ці населені пункти.

Миколайпілля вже раніше зачищали від інфільтрації ворога, і ситуацію тут поступово стабілізують. Росіяни намагаються обходити Костянтинівку з південного заходу, зокрема через напрямок Осикового від Довгої Балки і Линівки, але українські війська проводять контратаки.

Також тривають активні бойові дії на Олександрівському напрямку. Є низка ділянок, де українські війська проводять атакувальні дії: район річки Мокрі Яли, села Комар, Федорівка, Веселе, район північніше Філії Дачне, а також північ від траси Запоріжжя — Донецьк.

Скріншот карти DeepState

З’явилося підтвердження активних дій біля річки Янчур, зокрема в районах сіл Рибне, Привільне в напрямку Павлівки. У долині цієї річки тривають бої, і ворога вдається відтискати. Глибину просування поки не розкривають, але тактичні успіхи є.

Олешки: гуманітарна операція і ризики після режиму тиші

Росіяни дуже активно користуються режимом тиші уздовж Дніпра біля Херсона і Олешок.

Окупанти використовують перемир'я для перегрупування своїх підрозділів, підтягуючи ближче до Дніпра розрахунки БПЛА та інфраструктуру, щоб потім завдавати ударів дронами на максимальну глибину правого берега. Обстановка після завершення перемир'я однозначно загостриться.

Не виключена й активність десантних груп противника через Дніпро. Раніше такі випадки вже були, зокрема в районі Білогрудового, Кардашинки, біля Олешок і північніше. Тоді росіян виявляли, знищували, брали в полон. Зараз є припущення, що вони можуть спробувати повторити ці дії, хоча це навряд чи дасть їм якийсь результат, крім втрат.

Поки триває гуманітарна місія, росіяни підтягують позиції операторів дронів ближче до берега Дніпра, щоб продовжити атаки по Херсону і правому берегу після завершення перемир'я. Воно має завершитися 1 листопада.

В Олешках рятують людей. Там перебувають представники української делегації. Завдання гуманітарної місії — вивезти цивільних. Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець очолює українську делегацію і вже зустрічався з російською уповноваженою з прав людини Яною Лантратовою.

Гуманітарна операція в Олешках почалася – дивіться відео:

Лубінець заявив, що операція триває успішно. Понад 80 годин панує режим тиші, зривів і провокацій не було. Водночас більшість мікрофонів на місці — російських медіа: RT, "Россія", "Ізвєстія", "Пєрвий канал", "Звєзда". Українських журналістів там лише кілька, зокрема двоє з "1+1".

Уже з'явилися пропагандистські сюжети з Олешок про те, як нібито українці бомбардували місто. Росіяни перекручують і маніпулюють подіями. Також там є група журналістів американського каналу Newsmax, але цього явно замало для об'єктивної картинки.

Наразі відомо, що розмінування біля Олешок завершилося. З 14-ї години сьогодні має початися евакуація людей і роздача гуманітарної допомоги. Спочатку людям нададуть невідкладну медичну допомогу, а потім їх виводитимуть.

Частина мешканців Олешок заявила, що хоче повернутися в Україну. Прем'єр-міністр України навіть говорив, що таких понад 500, але згодом уточнив, що поспішив з оцінками.

Очевидно, що після завершення цієї медійної й гуманітарної історії, коли місія закінчиться 1 листопада і людей, які хочуть виїхати, вивезуть, бойові дії відновляться, як і удари дронами та російська блокада Олешок. Ті, хто хоче залишитися там, дуже ризикують. Це їхній шанс врятуватися з пастки, яку створили росіяни.

Огляд подій російсько-української війни за 30 жовтня від Андрія Дрозди – дивіться відео: