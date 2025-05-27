Україна утримує деякі позиції на Курщині та Бєлгородщині: огляд фронту та карти ISW

Активні бойові дії тривають і на Донбасі. На жаль, у ворога є певні успіхи. Натомість на Півдні просувань не зафіксовано. Інститут вивчення війни проаналізував ситуацію на фронті за добу, 26 травня.

Оновлену ситуацію публікує ISW, повідомляє 24 Канал. Дивіться також Українські військові можуть розрізняти "Шахеди" і дрони-імітатори за звуком, – Ігнат Огляд ISW ситуації на фронтах в Україні та Росії за добу, 26 травня Українські війська зберігають певні позиції у Бєлгородській та Курській областях . Сили оборони провели обмежені атаки у напрямку Тьоткіно. Наземної активності на Бєлгородщині зафіксовано не було.

. Сили оборони провели обмежені атаки у напрямку Тьоткіно. Наземної активності на Бєлгородщині зафіксовано не було. Російські війська ймовірно просунулись в північній частині Вовчанська та могли захопити Вовчанський агрегатний завод. Також були спроби ворога атакувати на Куп'янському напрямку, проте просувань помічено не було. Активність зафіксовано на березі річки Оскіл, де росіяни пробують обійти українські позиції малими піхотними групами.

та могли захопити Вовчанський агрегатний завод. Також були спроби ворога атакувати на Куп'янському напрямку, проте просувань помічено не було. Активність зафіксовано на березі річки Оскіл, де росіяни пробують обійти українські позиції малими піхотними групами. На жаль, є просування російських військ і на Лиманському напрямку. Вони могли досягнути околиці Рідкодуба. Разом з тим, за непідтвердженою інформацією, українські оборонці витіснили противника з Мирного.

Вони могли досягнути околиці Рідкодуба. Разом з тим, за непідтвердженою інформацією, українські оборонці витіснили противника з Мирного. На Донеччині ворог намагається здобути успіх на Сіверському напрямку , проте нараз йому це не вдається. Є просування на південний захід від Часового Яру.

, проте нараз йому це не вдається. Є просування на південний захід від Часового Яру. Наступальні операції росіян продовжуються і в самому Торецьку.

Українські бригади, які діють на Покровському напрямку , стверджують, що дії противника стали менш інтенсивними, проте це може бути підготовкою для більш масштабного наступу.

, стверджують, що дії противника стали менш інтенсивними, проте це може бути підготовкою для більш масштабного наступу. Нещодавно окупанти відновили наступальні дії на Гуляйпільському напрямку на Запоріжжі . Це продовжується, проте підтверджених успіхів аналітики ISW не фіксують.

. Це продовжується, проте підтверджених успіхів аналітики ISW не фіксують. Також обмежений наступ триває біля Козачих Лагерів та дельти Дніпра. Поки успіхами для загарбників це не завершилось. Як змінилась карта бойових дій за 26 травня: зображення ISW Зазначимо, що у попередньому звіті ISW за 25 травня було підтверджено наміри росіян просунутись на Сумщині, а також більш вдалі їхні спроби на Харківщині. Також певні успіхи у ворога були на Курщині та Донеччині.