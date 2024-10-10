Хто отримав Нобелівську премію з літератури: стало відоме ім'я

Нобелівською лауреаткою з літератури стала південнокорейська письменниця Хан Канг. Вона отримала її за "насичену поетичну прозу, яка протистоїть історичним травмам і викриває крихкість людського життя".

Про це повідомили на офіційній сторінці Нобелівської премії у мережі Х. Також там детально пояснили, чому письменниця Хан Канг отримала премію.

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Хто отримав Нобелівську премію з літератури

Нобелівський комітет 10 жовтня оголосив лауреата премії з літератури. Нею стала південнокорейська письменниця Хан Канг.



Хан Канг – лауреатка Нобелівської премії-2024 з літератури / Зображення Фонду Нобеля

У дописі про лауреатку Хан Канг мовиться, що її "фізичне співчуття до екстремальних життєвих історій посилюється її дедалі більш насиченим метафоричним стилем". У комітеті відзначили книгу "Уроки грецької", яка вийшла у 2011 році. У ній Хан Канг розповідає історію молодої жінки, яка після переживань та стресу втратила здатність говорити. Вона починає спілкувати зі своїм учителем давньогрецької мови, який також втрачає зір.

Це захопливе зображення незвичайних стосунків між двома вразливими людьми. З їхніх відповідних недоліків розвивається крихкий любовний зв'язок. Книга є прекрасним роздумом про втрату, близькість і найвищі умови мови,

– мовиться у повідомленні Фонду Нобеля.

До слова, у 2016 році Хан Канг стала лауреаткою Міжнародної Букерівської премії за роман "Вегетаріанка". У ньому авторка розповідає про рішучу відмову жінки від м'ясних продуктів та про руйнівні наслідки такого рішення.

Що відомо про Хан Канг

Хан Канг – 53-річна південнокорейська письменниця. Вона народилася у сім'ї Хан Сонг-вона, який також є письменником. У 10 років майбутня письменниця переїхала до Саюрі, одного із районів Сеула, про який з приязню згадує у романі "Уроки грецької". Лауреатка Нобелівської премії має брата – Ган Донг Ріма. Він також письменник.

Свою кар'єру у літературі Хан Канг почала з публікації віршованого твору в одному з зимових випусків періодичного видання "Література і суспільство". За свою письменницьку діяльність Хан Канг отримала чимало нагород та відзнак у Південній Кореї: Літературний приз імені Ї Санг (2005), Премію сьогоденного молодого митця, Корейську літературну премію за найкращий роман тощо.

З 2013 року Хан Канг працює у Сеульському інституті мистецтв, де викладає курс креативного письма. Свою викладацьку діяльність вона поєднує з написанням нових романів та оповідань.