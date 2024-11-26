ОККО за 9 місяців 2024 року сплатила понад 15 мільярдів гривень податків

За січень – вересень 2024 року група компаній ОККО сплатила 15,308 мільярда гривень податків і зборів. Це майже на 5 мільярдів гривень, або на 48%, більше, ніж за аналогічний період торік.

З цієї суми – 3,477 мільярда гривень припадає на податки з операційної діяльності (податок на прибуток, ПДВ, крім сплаченого на митницю при імпорті, роздрібний акциз, податок на доходи фізичних осіб, військовий збір, плата за землю, збір на обов'язкове державне пенсійне страхування), інформує 24 Канал.

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А ще 11,831 мільярда гривень – це податки, сплачені при імпорті товарів, величина яких залежить від того, чи підприємства групи напряму імпортують пальне, чи закуповують на внутрішньому ринку уже розмитнений нафтопродукт.

Сьогодні кожен наш автозаправний комплекс сплачує до бюджету майже 1 мільйон гривень щомісяця, а кожен наш працівник є платником податків на рівні 11,5 тисячі гривень на місяць. І ці показники ростуть у нас від року до року, від кварталу до кварталу. Такий регулярний ріст податкових виплат з одного боку є свідченням того, що компанія працює стабільно й ефективно, а з іншого – що вона працює максимально чесно і прозоро, дотримується усіх вимог фіскального законодавства, офіційно виплачує працівникам ринкові зарплати. Інакше й не має бути, адже кожна сплачена нами до бюджету гривня допомагає Україні вистояти у цей складний час,

– коментує віцепрезидент ОККО з фінансів Назар Купибіда.



Група ОККО сплатила рекордну кількість податків / ОККО

За результатами 9 місяців 2024 року показник сплати податків з операційної діяльності на 1 літр реалізованого пального у середньому по компанії зріс до 3,35 гривні. Для порівняння: за 9 місяців 2023 року він становив 2,51 гривні/літр. У перерахунку ж на 1 автозаправний комплекс ОККО показник сплати податків у січні – вересні 2024 року збільшився до 968,22 тисячі гривень на місяць. Рік тому він був 795,46 тисячі гривень на місяць.

Від початку повномасштабного вторгнення група ОККО перерахувала до бюджету загалом понад 38 мільярдів гривень податків і зборів. Бізнес не обмежується лише сплатою податків, а й спрямовує додаткові наявні ресурси на підтримку країни. Зокрема від початку повномасштабного вторгнення група ОККО перерахувала 2,2 мільярда гривень на зброю та техніку для ЗСУ та на відбудову України.