Окрім України й Польщі, білоруські хакери атакують власних громадян і росіян
Джерело:телеграм Держспецзв'язку
Команда Держспецзв'язку відстежує активність групи UNC1151, в яку входять офіцери Міноборони Білорусі. Окрім українських та польських цілей, вони атакують власних громадян і росіян.
Урядова команда реагування на комп'ютерні надзвичайні події CERT-UA Держспецзв'язку повідомила у мережі про результати своїх досліджень.
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Білоруські хакери атакують власних громадян і росіян
Продовжуємо відстежувати активність групи UNC1151, яка складається з офіцерів Міністерства оборони Республіки Білорусь,
– зазначили там.
Окрім українських та польських цілей, білоруська група атакує також і власних громадян. Ба більше – серед визначених цілей знайшли й російські організації.
Серед цілей хакерів виявили:
- Асоціація білорусів світу (міжнародне суспільне об'єднання);
- Білоруський музичний фестиваль;
- Самарська обласна громадська організація "Російсько-білоруське братство 2000";
- Дзєяслов – білоруський літературний часопис;
- Радянська Білорусь (щоденна газета в Білорусі);
- Співробітники Національної академії Білорусі;
- Голос Батьківщини (місцева газета в Білорусі).
Доменне ім'я, використане для відправки фішингових листів: passport[.]command-email[.]online.Зверніть увагу! Окупанти воюють на всіх фронтах. Зокрема, 25 лютого проводили й фішингові атаки від імені СБУ.
Причетність UNC1151 до атак на Україну
UNC1151 – це кібершпигунське угруповання, пов'язане зі спецслужбами Республіки Білорусь. Має досвід хакерських нападів на Литву, Латвію, Польщу та Україну. Раніше поширювало наративи, які засуджують присутність НАТО у Європі.
Київ вважає, що глобальну хакерську атаку на сайти Кабміну та на портал "Дія" 15 лютого вчинила група, пов'язана з білоруською розвідкою.