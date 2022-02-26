Окрім України й Польщі, білоруські хакери атакують власних громадян і росіян

Команда Держспецзв'язку відстежує активність групи UNC1151, в яку входять офіцери Міноборони Білорусі. Окрім українських та польських цілей, вони атакують власних громадян і росіян.

Урядова команда реагування на комп'ютерні надзвичайні події CERT-UA Держспецзв'язку повідомила у мережі про результати своїх досліджень.

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Білоруські хакери атакують власних громадян і росіян

Продовжуємо відстежувати активність групи UNC1151, яка складається з офіцерів Міністерства оборони Республіки Білорусь,

– зазначили там.

Окрім українських та польських цілей, білоруська група атакує також і власних громадян. Ба більше – серед визначених цілей знайшли й російські організації.

Серед цілей хакерів виявили:

Асоціація білорусів світу (міжнародне суспільне об'єднання);

Білоруський музичний фестиваль;

Самарська обласна громадська організація "Російсько-білоруське братство 2000";

Дзєяслов – білоруський літературний часопис;

Радянська Білорусь (щоденна газета в Білорусі);

Співробітники Національної академії Білорусі;

Голос Батьківщини (місцева газета в Білорусі).

Доменне ім'я, використане для відправки фішингових листів: passport[.]command-email[.]online.

Причетність UNC1151 до атак на Україну

Окупанти воюють на всіх фронтах. Зокрема, 25 лютого проводили й фішингові атаки від імені СБУ.

UNC1151 – це кібершпигунське угруповання, пов'язане зі спецслужбами Республіки Білорусь. Має досвід хакерських нападів на Литву, Латвію, Польщу та Україну. Раніше поширювало наративи, які засуджують присутність НАТО у Європі.

Київ вважає, що глобальну хакерську атаку на сайти Кабміну та на портал "Дія" 15 лютого вчинила група, пов'язана з білоруською розвідкою.