Політики, дипломати, політичні та громадські діячі й науковці висловлюють свою підтримку новому ймовірному міністру освіти. 24 Канал зібрав для вас реакції українців на те, що Оксен Лісовий може очолити Міністерство освіти та науки України.
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Як українці реагують на ймовірного нового міністра
Оксен Лісовий – син дисидентів, педагог та чинний директор Малої академії наук України. Зараз він поєднує свою роботу зі службою в ЗСУ, а саме в 95-й десантно-штурмовій бригаді. На початку вторгнення він пішов добровольцем захищати нашу державу.
Чимало людей відзначають професійні якості Лісового, але чи не найбільше справляє враження те, що Міністерство освіти та науки України може очолити патріот та воїн. Це зумовлює більшу кількість схвальних відгуків.
Крім того, це контрастує з невдоволенням роботою попереднього міністра, на протести проти якого до вторгнення виходили студенти.
Оксана Макарова
Пані посол України в США Оксана Макарова висловила свою підтримку Оксену Лісовому і додала, що сподівається на багато нових проєктів з новим міністром освіти.
Друже, пишаємося і дякуємо за службу в ДШВ, а сьогодні неймовірно всі радіємо оголошенню, тримаємо кулаки і сподіваємося, що вже з наступних тижнів активно продовжимо всі попередні освітні проекти і розпочнемо багато нових з таким крутим міністром освіти,
– написала Макарова.
Віталій Безгін
Нардеп Віталій Безгін після засідання фракції "Слуга народу", на якому Оксен Лісовий презентував своє бачення розвитку освіти та науки, висловив свою повну підтримку кандидату на посаду міністра.
Оксен Лісовий презентував фракції "Слуга народу" своє бачення розвитку сфери освіти у разі обрання на посаду міністра! Правильні пріоритети й акценти! Адаптація освітньої галузі до війни, як виклик №1. Професійний і сучасний підхід. Буду із задоволенням та великим сподіванням голосувати,
– заявив Безгін.
Оксана Забужко
Письменниця, літературознавиця та політична діячка Оксана Забужко охрестила рішення про призначення Лісового міністром освіти другим найуспішнішим після призначення Валерія Залужного Головнокомандувачем ЗСУ. Вона не приховує свого захоплення новим потенційним міністром освіти.
Я знаю Оксена, і я була в його Малій академії наук. Ніколи ще, за всі роки незалежности, українська освіта не була в руках, настільки ідеально, просто Богом самим для неї скроєних,
– пише Забужко.
Аліна Солнишкіна
Доцентка кафедри соціальної роботи у Дніпровському національному університеті імені Олеся Гончара Аліна Солнишкіна як освітянка також висловила своє захоплення кандидатом на посаду міністра. Науковиця порівнює ймовірного очільника МОН з давньогрецьким героєм міфів Гераклом.
Оксен Лісовий, новий міністре освіти, у вас та вашої команди попереду багато роботи. Як викладачка вищої категорії та кандидатка наук, людина, яка дуже переживає за освіту, я бачу вас Гераклом, якому необхідно чистити авгієві стайні педагогічної бюрократії! Я бажаю Вам успіхів! Бо прочитала про вас багато інформації, яка мені здалася дуже важливою та близькою до моїх цінностей,
– відзначила Солнишкіна.
Окремо варто відзначити, що публікуючи дописи про кандидата на посаду міністра освіти чимало користувачів мережі публікують одну й і ту ж світлину Оксена Лісового, який на фронті читає "Кобзаря" Шевченка.
Оксен Лісовий / Фото з соцмереж
Уже наступного тижня Верховна Рада голосуватиме за відставку Сергія Шкарлета з посади міністра освіти уже на найближчому пленарному засіданні. Після цього за поданням профільного комітету Ради депутати голосуватимуть за призначення нового міністра.