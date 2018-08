Окуляри Magic Leap пропонують новий досвід доповненої реальності

Компанія стартап Magic Leap випустила власні окуляри доповненої реальності розробкою яких вона займалася з 2011 року. До недавнього часу розробники не мали навіть проміжних прототипів, які могли б продемонструвати роботу ґаджета.

Про це повідомило видання The Verge.

Читайте також: Sony Xperia XZ2 Premium із неймовірною камерою вже в Україні: ціна смартфону

Стартапу вдалося залучити значні інвестиції на суму біля 2,3 мільярда доларів від таких компаній, як Google та Alibaba.

Єдиним джерелом інформації про ґаджет до грудня 2017 року були лише відео ролики компанії в яких демонструвалися потенційні можливості окулярів.

Пізніше компанія все ж анонсувала першу версію спрямовану на розробників Magic Leap One Creator Edition. Весь ґаджет складався з трьох компонентів: окуляри, обчислювальний модуль, що з'єднувався з окулярами безпровідним інтерфейсом та контролер для взаємодії з окулярами.



Окуляри мають окремий блок для розрахунків та маніпулятор взаємодії з інтерфейсом

Основна відмінність Magic Leap від аналогічних пристроїв доповненої реальності є наявність двох вмонтованих екранів, для кожного ока окремо.

Також окуляри обладнані крихітними камерами в кількості 6 штук, мікрофоном та динаміками. Як запевняють розробники – в окулярах встановлені спеціальні екрани світлового поля, що зберігають інформацію про глибину на зображенні.



Ґаджет обладнаний динаміками, мікрофоном має 6 камер та окремий кран для кожного ока

З 8 серпня пристрій можна придбати у кількох американських містах. Орієнтовна ціна новинки – 2295 гривень.

Дивіться відео: Magic Leap One first look: worth the hype?