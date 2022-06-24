Окупант, який приїхав за чайником, довго не стоятиме, – радник глави МВС про мотивацію росіян

Як тільки Збройні Сили України підуть в тотальний контрнаступ, росіяни почнуть масово відходити. Вояки, які приїхали сюди за електрочайником, довго в окопах не сидітимуть.

Таку думку в ефірі 24 каналу висловив радник міністра внутрішніх справ Ростислав Смірнов. Він наголосив, що українські захисники та російські окупанти дуже відрізняються між собою. Одна з основних відмінностей – мотивація.

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Українські герої знають, за що вони воюють – за своїх людей та за свою землю. Російські окупанти – за чайник та холодильник. Такі "браві вояки" зламаються, коли підрозділи ЗСУ почнуть серйозно та масовано поливати їх артилерійським вогнем.

Окупант, який приїхав за чайником, не буде стояти дуже довго. Якщо підуть жорсткі артилерійські обстріли, ворог не стоятиме до останнього. Перші атаки призведуть до масового відходу з боку російської армії, – наголосив Смірнов.

Зараз українські військові тримаються на своїх позиціях та дотримуються ключової стратегії – завдавати ворогу максимальних втрат серед особового складу та техніки. Якщо ситуація стає невигідною, то захисники відходять на інші укріплені місця, де можна так само ефективно нищити російську армію.

Коли буде зброя – почнеться контрнаступ

Ростислав Смірнов наголошує, що через нестачу важкого озброєння підрозділи Збройних Сил України поки що не можуть піти у масштабний контрнаступ. Коли приїде достатньо зброї – військові підуть у велику атаку.

Ситуація з постачання важкого озброєння потроху змінюється. Смірнов припускає, що вже на початку серпня Україна може мати достатню кількість важкого озброєння. Тоді ж, можливо, почнеться великий контрнаступ.

Якщо терези помаленьку вирівняються, то наша ключова історія – нас все більше, а їх все менше. Ми будемо завдавати їм якомога більше шкоди, поповнювати запаси важкого озброєння. І тоді зробимо стратегічний контрнаступ, – зазначив Ростислав Смірнов.

Додамо, за інформацією голови Луганської ОВА Сергія Гайдая, українські військові отримали наказ відійти з Сєвєродонецька на нові позиції та укріплені райони. Звідти вони продовжать нищити російських загарбників. Утім, наразі у Генштабі ЗСУ не повідомляли про таке рішення.

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