Перспективи для росіян невтішні: генерал-лейтенант у відставці сказав, до чого готуватися Криму

У Криму для російських окупантів і пов'язаних із ними цивільних ситуація стає дедалі небезпечнішою. Удари Сил оборони України по логістиці, військових об'єктах і так званій "дорозі смерті" вже впливають на забезпечення російських підрозділів на півострові.

Військовий експерт, засновник БФ "Закриємо небо України", генерал-лейтенант у відставці Ігор Романенко в ефірі 24 Каналу пояснив, до чого готуватися Криму найближчим часом. За його словами, перспективи для росіян там невтішні, а Сили оборони України працюватимуть над тим, щоб їхнє становище лише погіршувалося.

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Окупантам у Криму треба тікати швидше

У Криму вже починається відтік тих, хто пов'язаний із російською окупаційною присутністю. Передусім це стосується сімей військових і військово-морських, яких привезли на півострів із розрахунком на безпечне життя далеко від бойових дій.

Вони вже почали тікати. Це стосується сімей військових і військово-морських, які прийшли й привезли їх, бо думали, що тут буде спокійний час. Ми ж пам'ятаємо відому особу, яка говорила, як тут затишно й по-домашньому. Ситуація змінилась, і далі для них буде погіршуватися,

– зазначив Романенко.

За його словами, росіянам варто поспішати з виїздом, поки ще існує можливість користуватися Кримським мостом. Сили оборони України вже працюють по логістиці на Півдні, зокрема по маршруту, який самі російські військові назвали "дорогою смерті", а також по військових об'єктах безпосередньо в Криму.

Перспективи невтішні. Сили оборони України будуть працювати над тим, щоб ситуація ще погіршилася для підрозділів Російської Федерації,

– наголосив генерал-лейтенант у відставці.

Такі дії вже впливають на забезпечення російських підрозділів: виникають проблеми з пальним, харчами, водою та умовами для ведення бойових дій. Романенко навів приклад Кінбурнської коси, де окупанти досі намагаються триматися, але через удари по логістиці змушені відходити від моря.

Немає логістики, немає їжі, води й боєприпасів. Виконувати завдання в таких умовах вони не можуть,

– пояснив військовий експерт.

За оцінкою Романенка, це показує перспективу подальших дій Сил оборони України. Робота по російській логістиці й військових об'єктах у Криму має стратегічне значення.

Романенко пояснив, до чого готуватися Криму: дивіться відео