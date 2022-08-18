Били з важкої артилерії, є поранена, – в ОК "Південь" розповіли про нічні обстріли Нікополя

Окупанти намагаються просуватися на Півдні, через що ворог збільшив кількість авіаударів. Ніч проти 18 серпня минула неспокійно на Дніпропетровщині. Ворог гатив по Нікополю.

Про це в ефірі загальнонаціонального інформаційного марафону розповіла речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк, передає 24 канал.

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Вона зазначила, що російські війська сковані нашими діями і не можуть просуватися далі. Однак вони продовжують випробовувати на міцність нашу оборону. Ворог використовує авіацію, намагаючись поцілити по наших позиціях, зокрема у тих населених пунктах, які були нещодавно деокуповані.

Найгарячіше цієї ночі було на Півночі Херсонщини та у Нікополі. Ці населені пункти ворог знов обстрілював з використанням важкої артилерії. Окупанти продовжують тиснути на мирне населення,

– наголосила Гуменюк.

За її словами, внаслідок обстрілу у Нікополі постраждала жінка. Однак більше втрат немає.

Що відомо про обстріл Нікополя

Як розповів голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко, російська армія завдала ударів по двох районах – Криворізькому та Нікопольському.



"Двічі накрила вогнем Нікопольський. У житлові квартали Нікополя прилетіли 15 снарядів зі ствольної артилерії. Поранена 57-річна жінка. Вона у лікарні", – зазначив Резніченко.



У місті пошкоджені 15 приватних будинків, школа, автівки, магазин та храм. Обстрілами зачепило кілька газогонів та ліній електропередач. На місці працюють аварійні бригади.

Наслідки ворожого обстрілу Нікополя / Фото Валентина Резніченка

Додамо, що російські окупанти били по українських позиціях штурмовою авіацією та ударними гелікоптерами. На щастя, серед ЗСУ втрат немає. росіяни на Півдні:

залишаються на своїх заздалегідь облаштованих рубежах оборони, без суттєвих змін кількісного складу;

висунули десантно-штурмовий взвод в напрямку Білої Криниці, щоб розвідати боєм стан наших позицій. Проте вороги успіху не мали й відступили;

обмежує ЗСУ в просуванні по суходолу та підвищує активність авіаційних та ракетних атак.

Варто пригадати, що російські окупанти вдарили по портовій інфраструктурі Миколаєва реактивними снарядами із системи залпового вогню "Смерч". На щастя, люди не загинули.

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