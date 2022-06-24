Окупанти анонсували маріупольцям компенсацію за житло: люди розуміють, що це фейк

Російські загарбники пообіцяли мешканцям міста компенсацію за зруйноване житло, проте гроші не збираються виплачувати. У пункті видачі талонів на компенсації гігантські черги - проте ще жодна людина не отримала своїх виплат.

Російські окупанти вчергове знущаються з постраждалих внаслідок нищівних обстрілів маріупольців. Цього разу загарбники оголосили про нібито "компенсації" за зруйноване житло. Люди, які приходять на пункт реєстрації для компенсацій, скаржаться, що ніяких грошей їм не видають.

Читайте також Останній знятий бій у промзоні Сєвєродонецька та шалені втрати ворога: основне за 121 день війни

Про нову фейкову благодійність окупантів розповів радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко. Він розповів про обурення місцевих жителів новою аферою росіян.

Як розповіла анонімна жінка, щоб зайняти 85 номер вона прийшла о 4:45 ранку. Люди чекають по кілька днів, щоб отримати номер. Запис роблять лише двоє людей, тому формуються величезні черги,

– повідомив радник міського голови.

Мешканці Маріуполя чекають на компенсації за зруйноване житло, та росіяни вчергове їх дурять: дивіться відео

Компенсації, очікувано, ніхто не отримує. Житло, яке зруйнували чи пошкодили російські снаряди, відновлювати не збираються. При цьому окупанти годують постраждалих маріупольців обіцянками про "компенсації" та змушують їх стояти в кілометрові черги.

Жителі починають розуміти, що обіцянки окупантів – це фейк, звичайна пропаганда та звіт для "галочки". А над ними просто знущаються. Вже скоро росіяни та колаборанти отримають справжнє народне обурення. Маріупольці будуть вимагати "покращень", а не чекати, як звикли на це жителі "путінського режиму",

– заявив Андрющенко.

Чергова афера з житлом: росіяни виселяють людей та зносять їхні будинки

У Маріуполі російські окупанти повідомляють місцевих мешканців про те, що їхні домівки збираються зносити. Люди мають вивезти речі за одну добу, що фактично неможливо.

Російські загарбники ставлять місцевих жителів перед фактом того, що їхні будинки будуть демонтувати. На те, щоб зібрати та вивезти особисті речі, дають одну добу.

На фото, яке опублікував Андрющенко, видно, що російські окупанти планують зносити будинки 27 червня. До цього часу місцеві мешканці мають вивезти свої особисті речі. Росіяни ставлять перед фактом демонтажу мешканців кількох будинків, фактично виганяючи їх на вулицю.

Повідомляється, що російські бойовики почали будувати "модульні будиночки" для маріупольців, які втратили свою домівку. При цьому "будиночки" розташовані прямо поруч з лінією окупаційної оборони. Безпеки для мешканців, які будуть жити там, не було і не буде. Таким чином окупанти знову намагаються прикритися цивільним населенням, остерігаючись української атаки.

Дивіться також: Розумів, що лечу у заблокований Маріуполь, — поранений захисник розповів про евакуацію з Азовсталі