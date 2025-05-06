Окупанти масовано атакують "Шахедами" Харків: є прильоти у кількох районах, палає будинок

У ніч на 6 травня росіяни вкотре запустили по Україні безпілотники. "Шахед" атакував декілька районів міста.

Про обстріл Харкова у мережі повідомив мер міста Ігор Терехов, інформує 24 Канал.

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Ворог вдарив по Харкову Вночі 6 травня росіяни атакують Україну БпЛА. Зокрема, гучно було в Харкові.

Повітряну тривогу на Харківщині оголосили о 01:21. Згодом у Повітряних силах повідомили, що в сторону Харкова прямує ворожий дрон. О 03:36 міський голова заявив про вибухи.

Ворог здійснив удар БпЛА типу "Шахед" по центральному, щільно заселеному району міста,

– написав Терехов.

Внаслідок атаки безпілотника палає приватний будинок. Інформацію щодо можливих постраждалих уточнюють.

Після 4 ночі у Харкові пролунали ще декілька вибухів. За словами влади, під атакою перебувають Індустріальний, Холодногірський та Шевченківський райони.

Важливо! Оперативно про тривоги, ракетну небезпеку для усіх областей України та вибухи читайте в нашому телеграмі.

Нагадаємо, ввечері 2 травня російські війська масовано атакували Харків БпЛА з термобаричними бойовими частинами. Внаслідок атаки постраждали понад 50 людей, серед яких були діти.