Окупанти масовано атакують "Шахедами" Харків: є прильоти у кількох районах, палає будинок
- У ніч на 6 травня російські дрони "Шахед" атакували кілька районів Харкова, спричинивши пожежу в приватному будинку.
- Зокрема, під ударом опинились Індустріальний, Холодногірський та Шевченківський райони, інформація про постраждалих уточнюється.
У ніч на 6 травня росіяни вкотре запустили по Україні безпілотники. "Шахед" атакував декілька районів міста.
Про обстріл Харкова у мережі повідомив мер міста Ігор Терехов, інформує 24 Канал.
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Повітряну тривогу на Харківщині оголосили о 01:21. Згодом у Повітряних силах повідомили, що в сторону Харкова прямує ворожий дрон. О 03:36 міський голова заявив про вибухи.
Ворог здійснив удар БпЛА типу "Шахед" по центральному, щільно заселеному району міста,
– написав Терехов.
Внаслідок атаки безпілотника палає приватний будинок. Інформацію щодо можливих постраждалих уточнюють.
Після 4 ночі у Харкові пролунали ще декілька вибухів. За словами влади, під атакою перебувають Індустріальний, Холодногірський та Шевченківський райони.
Важливо! Оперативно про тривоги, ракетну небезпеку для усіх областей України та вибухи читайте в нашому телеграмі.
Нагадаємо, ввечері 2 травня російські війська масовано атакували Харків БпЛА з термобаричними бойовими частинами. Внаслідок атаки постраждали понад 50 людей, серед яких були діти.