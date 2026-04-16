Окупанти атакували Україну 703 дронами та ракетами: скільки цілей збила ППО

Російська армія протягом доби від ранку 15 квітня до ранку 16 квітня пустив 703 повітряні цілі по Україні. Багато дронів та ракет збила ППО, однак також є і влучання.

Про це пишуть Повітряні сили ЗСУ. Як відпрацювала українська ППО 15 і 16 квітня? Повітряні сили розповіли, що з 07:00 15 квітня по 07:00 16 квітня противник здійснив дві хвилі комбінованих атак по території України. Під час удару окупанти застосовували ракети наземного, повітряного базування та ударні безпілотники. Всього радіотехнічні війська Повітряних Сил виявили та здійснили супровід 703 ворожих повітряних цілей: 19 балістичних ракет "Іскандер-М"/С-400;

20 крилатих ракет Х-101;

5 крилатих ракет "Іскандер-К";

659 БпЛА типу Shahed, "Гербера", "Італмас" та безпілотників інших типів. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.