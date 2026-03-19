Окупанти атакували інфраструктуру Запоріжжя: без світла понад 38 тисяч споживачів

Зранку 19 березня росіяни продовжують терор Запоріжжя. Відомо, що під атакою окупантів обласний центр.

Про деталі обстрілу пише голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

Що відомо про атаку на Запоріжжя?

Російська армія атакувала Запорізьку область. Відомо, що вибухи пролунали в обласному центрі о 7:37 ранку.

За повідомленнями місцевої влади під атаку потрапила інфраструктура Запоріжжя. Внаслідок чого, у деяких районах міста можуть фіксувати перепади напруги. На жаль, одна людина отримала поранення. Постраждалий у тяжкому стані та отримує медичну допомогу.

Крім того, ворожий обстріл знеструмив значну кількість абонентів. Відомо, що понад 38 тисяч побутових та ще 2 тисячі юридичних абонентів наразі без електропостачання.

Як повідомив Федоров, для забезпечення безперебійної роботи об'єкти у місті переводять на резервні джерела живлення.



Ворог завдав удару по інфраструктурі Запоріжжя / Фото з телеграм-каналу Івана Федорова

Зверніть увагу! Оперативно про тривоги, загрозу БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграм-каналі.