На цьому напрямку ворог застосовує усі види озброєння, що має. Про це розповів командир батальйону 95 ОДШб, Герой України Євген Шаматалюк.

Головне Удари по Дергачах і Мерефі та масові обстріли Донеччини: основне за 95 день війни

Ізюмський напрямок залишається одним з найгарячіших

Так, за словами командира батальйону, ворог на цьому напрямку працює з усього наявного озброєння, яке в нього є – піхота, бойові машини, танки, артилерія, вогнеметні системи, такі як ТОС "Буратино", "Солнцепек", а також активно застосовує БПЛА. Також раніше противник активно застосовував авіацію, але зараз її вже набагато менше, завдяки українській ППО.

Шаматалюк підкреслив, що кількість артилерії, яку використовують українські військові на Ізюмському напрямку, збільшилась, й окупанти її бояться. Водночас, попри численні втрати, ворог підтягує резерви.

Противник зазнає великих втрат, але, разом із тим, проводить активну ротацію, підтягує резерви,

– каже він.

Крім того, командир батальйону зауважив, що не може перерахувати кількість підрозділів, які штурмують українські позиції, адже ті постійно змінюються.

При цьому додав, що після невдалих спроб окупанти дезертирують, відмовляються виконувати накази, або їх відводять десь в тили для перекомплектації тощо. Єдиний спосіб підняти їх до бою – "обіцянка" командирів обміняти солдатів та повернути до Росії, якщо ті візьмуть певний населений пункт.

Яка ситуація у Харківській області: останні новини