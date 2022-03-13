Окупанти бомблять Чернігів, Суми, Миколаїв, Маріуполь, Авдіївку та Волноваху, – Генштаб

Російські військові злочинці здійснюють ракетно-бомбові удари та артилерійське ураження об’єктів цивільної інфраструктури.

У Генштабі ЗСУ повідомили, що найбільше зараз обстрілюють Чернігів, Суми, Миколаїв, Маріуполь, Авдіївку, Волноваху та передмістя великих населених пунктів по всій території України.

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Ударів завдають і по угрупованнях військ Збройних Сил України,

– повідомив Генштаб.

Також є інформація, що в ході перегрупування військ ворога здійснюється підготовка додаткових підрозділів для ведення бойових дій на території України.

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