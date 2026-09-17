Хочуть воювати з нами, – комбат "Братства" розповів, що дуже вразило полонених росіян в Україні

Росіяни хоч і заявляють гучно про те, що православні, але продовжують обстрілювати таких же православних українців, гатити по містах й цивільних об'єктах, зокрема й церквах. Полонені російські бійці пояснюють це тим, що в їхній країні їх запевняють, що в Україні буцімто живуть лмше фашисти, яких "треба перемогти".

Про це у розмові з 24 Каналом розповів командир спецпідрозділу "Братство" у складі "Спецпідрозділу Тимура" Олексій "Боргезе" Сердюк, поділившись спогадами про розмови з російськими військовополоненими.

Що викликало ступор у російських військовополонених

Олексій Сердюк пригадує, що, як людина релігійна, хотів зрозуміти, чим керуються російські солдати, коли приходять на українську землю з автоматами в руках. Адже Росія позиціює себе на увесь світ, як країна, яка вірить у Бога й начебто живе за певними канонами.

Я їх запитував, яка у них аргументація. Спитався: "Ви православні?". Він каже: "Так, я православний". Кажу: "Ви ходите в церкву?" Він каже: "Так". Я кажу: "А як так, що ти пішов, розуміючи, що це не твоя земля, з автоматом убивати православних. Який може бути аргумент? От ваші ракети падають на наші церкви, вони згорають, там православні. Ви можете собі вигадати, що є якісь там режими ворожі, але ж це люди: бабусі, діти. Якось дуже дивно",

– замислився Сердюк.

Вони пояснювали свої дії тим, що їхня влада їм сказала, що в Україні буцімто живуть одні фашисти й всіх треба перемогти. Але водночас, як зазначив Сердюк, ці російські військовополонені впадали у ступор, коли він їм казав, що у цьому сенсі слова "перемогти" Росія має на увазі вбити населення України. На що ті відповідали: "Виходить, що так".

Я кажу: "Ну, як ти можеш, православний, йти вбивати? Ми ж захищаємося". А от у них у всіх на цій миті був ступор. Вони не зовсім розуміють свою позицію,

– підкреслив Сердюк.

Окупанти спантеличені ставленням до них у полоні

Російські солдати, опиняючись у полоні Сил оборони України, дивуються ставленням до них: їх належним чином годують, надають медичну допомогу. Командир спецпідрозділу "Братство" пояснив, що росіянам вбивають у голови, що в полоні їх нібито чекають жахи та знущання.

Безумовно, такого немає в ЗСУ. Я вимагаю від бійців, щоб ми ставилися до полонених як християни. Християни до ворога мають ставитися з повагою. Це дуже складно, адже щойно він в тебе стріляв, і ти, як християнин, не маєш мати сумнівів, маєш бути готовим і серед всіх інших бійців (атеїстів, язичників), бути найліпшим солдатом. Але коли у противника відірвана нога, він лежить і беззахисний, не має автомата, потрапив до тебе в полон, треба до нього проявити християнську любов,

– переконаний Сердюк.

Він наголосив, що у такі миті потрібно витягнути свого ворога з поля бою, полікувати його. Сердюк зазначив, що його підрозділ не знущається з російських полонених.

Вони дуже вражені, що ми їх витягуємо. Це часто ризиковано. Це нерідко навіть нераціонально. Є багато смішних відео в інтернеті, наші бійці знімають, я надсилаю деяким друзям з інших підрозділів. Вони вражені, що наш боєць молиться за порятунок полоненого, а той зв'язаний, йому важче сховатися від дрона російського, який по нас б'є. А нашому бійцю трошки легше все-таки. Він молиться за порятунок цього полоненого, щоб той вижив, щоб його витягнути. Це комусь здається дивним, але це християнська позиція,

– наголосив Сердюк.

Каже, росіяни дуже вражені потім, і чимало хто до того, як їх передають далі згідно з процедурою, висловлюють бажання долучитися до їхнього підрозділу.

Багато росіян настільки вражені, що кажуть: "Дайте нам автомат, ми будемо з вами воювати". Вони хочуть бути з нами, бо спантеличені від такого контрасту, що з ними в їхній армії поводились геть по-іншому,

– підсумував Сердюк.

Повна версія інтерв'ю з Олексієм Сердюком: дивіться відео