Бавовняні історії: після вибухів у Новофедорівці в Криму запанікувала місцева еліта

Вибух на військовому аеродромі у Новофедорівці, звідки російські окупанти вилітали для бомбардувань материкової частини України, справили враження холодного душу як на жителів Криму, так і для самих загарбників. Бо за весь час повномасштабного вторгнення мешканці півострова чомусь свято вірили у потужність російської армії.

Втім, за даними джерел 24 каналу в розвідці, перший серйозний інцидент на території Крима призвів до справжньої паніки серед всієї місцевої "владної" верхівки. ФСБшники, представники "уряду" та деякі бізнесмени почали пакувати валізи та відправляти до росії свої родини.

Дивіться також Попри обіцянки: гігант Bosch, ймовірно, возить до Росії товари подвійного призначення

Тікати з півострова почали навіть родичі тих колаборантів та окупантів, які вже встигли повернутися з материка після евакуації на початку бойових дій.

Пропаганда створила хибне відчуття безпеки

Адепти "русского мира", які після 24 лютого зрозуміли, що Україна отримала реальний шанс деокупувати Крим, встигли розслабитися та повірити у те, що півострів війна так чи інакше омине. Але ж, звісно, такого не могло статися, адже перетворення Автономної Республіки на велику військову базу рано чи пізно призвело би до реальної "бавовни". І йдеться зовсім не про самостріл двору штабу ВМФ у Севастополі для скасування ганебного параду, а про потужну демілітаризацію аеродромів та складів.

Кожен мешканець Криму чи турист із росії мав розуміти, що властивість російських "ваньок" палити біля складів з боєкомплектом рано чи пізно призведе до подібних наслідків. Тим паче, якщо Україна отримає зброю з потрібною дальністю ураження.

Тож через 3 місяці після повномасштабного вторгнення кримська верхівка масово почала повертати свої родини додому. Але так було лише до першого вибуху, бо як тільки прийшло розуміння, що тепер ситуація докорінно зміниться, сміливість загарбників кудись швидко поділася. Відчуття безпеки на території Криму змінилося на страх.

Визнати поразку не змогли

Наслідки потужних вибухів на аеродромі, де базувався 43-й винищувальний полк повітряно-космічних сил, наразі невідомі. Однак російські пропагандисти спочатку відреагували на них закликами до кремля переглянути червоні лінії, а згодом до них привезли методички. І замість того, аби хоча б вперше написати правду про знищення аеродрому, відомі діячі почали розганяти інформацію про "потужне ППО", "відсутність прильотів", та "безпеку для туристів".

Звісно ж, російські ЗМІ ніколи не визнають, що база ПКС була знищена, але чому при цьому масово почали евакуацію місцевих жителів після звичайної детонації боєкомплекту – питання риторичне.

Окупантам ставатиме дедалі гірше

Тож кожен російський солдат, який перебуває на складах чи військових частинах у Криму, кожен колаборант, який зрадив Україну, має зрозуміти, що "бавовни" на півострові траплятимуться дедалі частіше. Адже до них звозять застарілі та небезпечні ракети і снаряди, а про техніку безпеки більшість вояк ніколи не чули. Та й Україна рано чи пізно отримає можливість діставати військові об'єкти у глибокому тилу загарбників. І тоді порятунку вже не буде.