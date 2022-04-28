Окупанти колонами вивозять награбоване зерно, техніку та сільгосппродукцію в анексований Крим

Окупанти грабують українські міста. Тепер страждає Запорізька область. Звідти росіяни вивозять сільгосппродукція, зерно та техніку до анексованого Криму.

Про це розповів кореспондент 24 каналу із Запоріжжя.

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За його словами, на Запоріжжі окупанти продовжують грабувати міста.

З Мелітополя окупанти фурами вивозять і продукти, і зерно, і сільськогосподарську техніку. Все награбоване везуть колони фур із заклеєними номерами у напрямку анексованого Криму,

– заявив кореспондент

Він каже, що напередодні російські військові захопили Мелітопольський краєзнавчий музей. Все через те, що колаборанти розповіли їм, де знаходиться скіфське золото.

На думку журналіста, росіяни розуміють, що їм недовго залишилося бути на українській території. "Вони намагаються вивезти пограбоване туди, де, на їхню думку, безпечно. Так само вони грабували Донецьку та Луганську області", – додав він.

До слова, окупанти продовжують обстрілювати Запорізьку область. В одному з населених пунктів від уламків постраждала бабуся, один з них пройшов за 2 міліметри від сонної артерії.

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