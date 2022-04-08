Окупанти лагодять залізницю з Куп'янська до Харкова, Ізюма та Сватового
8 квітня 2022 , 07:41Читать новость на русском
Джерело:Генштаб ЗСУ
Загарбники відновлюють залізничний шлях з Куп'янська. Він пролягає до Харкова, Ізюма та Сватового.
Окремі підрозділи окупаційних військ працюють над оперативним обладнанням території. Про це повідомили в Генштабі 8 квітня.
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Основна увага приділяється відновленню ділянок залізниці з міста Куп'янськ до міст Харків, Ізюм та Сватове,
– мовиться в повідомленні.
Для цього окупанти залучили підрозділи залізничних військ 38-ї окремої бригади Західного округу з Ярославля.
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