Окупанти лагодять залізницю з Куп'янська до Харкова, Ізюма та Сватового

Загарбники відновлюють залізничний шлях з Куп'янська. Він пролягає до Харкова, Ізюма та Сватового.

Окремі підрозділи окупаційних військ працюють над оперативним обладнанням території. Про це повідомили в Генштабі 8 квітня.

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Основна увага приділяється відновленню ділянок залізниці з міста Куп'янськ до міст Харків, Ізюм та Сватове,

– мовиться в повідомленні.

Для цього окупанти залучили підрозділи залізничних військ 38-ї окремої бригади Західного округу з Ярославля.

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