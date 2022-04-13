Окупанти в Маріуполі хочуть показати картинку мирного життя: нібито запускають навчання у школах

Незважаючи на відсутність контролю в Маріуполі, російські окупанти намагаються створити картинку відновлення мирного життя.

Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

Раніше росіяни призначили в Маріуполі свого "мера" – Костянтина Іващенка. Тепер почались призначення на інші посади.

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Навчання планують запустити з 1 травня

Іващенко призначив керівника освіти. За попередньою інформацією – деякого пана Мирошниченка, який вже заявив до підготовки запуску процесу навчання для 4, 9 та 11 (12-х) класів. Місцем для "відновлення навчання" обрано єдину непошкоджену школу №53,

– повідомив Андрющенко.

За його словами, близько 40 людей уже декілька днів поспіль за гроші приводять школу до ладу. Навчання планують запустити з першого травня.

Іващенко отримав наказ провести зачистку частини Центрального району міста від завалів та тіл загиблих задля забезпечення проведення параду на 9 травня. Судячи з усього, окупанти планують саме в Маріуполі провести "карнавал перемоги" на 9 травня у випадку успіху "спеціальної операції", – додав радник мера.

Водночас Андрющенко додав, що ані техніки, ані людей для втілення усіх планів та проведення таких заходів в місті немає, тож цілком ймовірно, що через провал планів та наказу окупанти позбудуться Іващенка.

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