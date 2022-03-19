Окупанти накривають "Градами" цілі вулиці на Луганщині, – моторошне відео
19 березня 2022 , 13:24Читать новость на русском
Джерело:Луганська ОВА
Ціла вулиця міста Кремінної знищена російськими градами. Окупанти умисно накривають житлові будинки снарядами, вбиваючи мирних мешканців.
Про обстріли мирних кварталів повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай. Внаслідок обстрілів "Градами" ціла вулиця Кремінної знищена.
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Окупанти обстріляли місто 18 березня вранці. Поблизу житлових будинків немає жодних військових об'єктів, блокпостів та об'єктів інфраструктури, зазначає Гайдай.
Рашисти навмисно обстрілюють житлові квартали, де мешкають мирні громадяни,
– написав він.
Що залишилося від вулиці Кремінної: дивіться відео
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