Окупанти намагаються взяти під контроль Попасну, Рубіжне та наступати на Сєверодонецьк

Російські загарбники намагаються взяти під контроль низку населених пунктів на Донбасі. Утім, Збройні Сили України надійно захищаються і дають відсіч ворогу.

Зокрема, окупанти намагаються захопити Попасну та Рубіжне, де тривають активні бої. Окрім цього, вони готуються наступати на Сєвєродонецьк.

Важливо Ворог хоче наростити темпи наступу й оточити українських захисників у зоні ООС

ЗСУ надійно захищаються

У Генеральному штабі ЗСУ наголошують, що на більшості напрямків окупантам не вдається досягнути успіху.

В районі населеного пункту Мар’їнка та на більшості інших напрямків в ході бойових дій ворог успіху не має, – йдеться у повідомленні.

Окрім цього, ворог продовжує знищувати інфраструктуру у Харківській області. Там зафіксували обстріли поблизу Чугуєва, Довгенького та села Коробочкіне.

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