Окупанти наступають у напрямку Воздвиженка – Роти і мають частковий успіх

10 червня 2022 , 07:10
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Джерело:

Генштаб ЗСУ

Росіяські окупанти ведуть наступ у напрямку Воздвиженка – Роти. Вони частково мають успіх.

Також ворог закріплюється на зайнятих територіях. Про це повідомляють у ранковому зведенні Генштабу 10 червня.

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Противник веде наступ у напрямку Воздвиженка – Роти, має частковий успіх, закріплюється на зайнятих рубежах,
– мовиться в повідомленні.

 

 

Автор: Марта Кушка