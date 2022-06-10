Окупанти наступають у напрямку Воздвиженка – Роти і мають частковий успіх

Росіяські окупанти ведуть наступ у напрямку Воздвиженка – Роти. Вони частково мають успіх.

Також ворог закріплюється на зайнятих територіях. Про це повідомляють у ранковому зведенні Генштабу 10 червня.

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Противник веде наступ у напрямку Воздвиженка – Роти, має частковий успіх, закріплюється на зайнятих рубежах,

– мовиться в повідомленні.