Окупанти не можуть досягти успіху й обстрілюють житлові квартали великих міст, – ЗСУ

Російські окупанти не досягли успіху майже на всіх напрямках, де планували просунутися вперед. Через це вони вдалися до тактики нічних обстрілів житлових кварталів великих міст.

Збройні сили України продовжують стійко боронити визначені рубежі. Вони контратакують й не дають окупанту просуватися.

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Яка ситуація на фронті

На Волинському напрямку противник продовжує демонстраційні дії вздовж державного кордону. На Полісі – намагається проводити наступальні дії в районі населених пунктів:

Козаровичі,

Вишгород,

Фастів,

Обухів.

Російські військові розгортають польові логістичні табори у районах Бородянки, Катюжанки та Гавронщини.

На Сіверському напрямку противник не має успіху в містах:

Чернігів,

Ніжин,

Суми,

Лебедин,

Охтирка,

Уникаючи бойових зіткнень з нашими військовими російські терористи намагаються дістатись північних околиць Києва. Ворожі частини та підрозділи зосередились в районах населених пунктів Баришевка, Нова Басань, Любеч.

Мотострілецька бригада російського північного флоту фактично втратила боєздатність. Вона здійснює перегрупування та намагається наступати на Бровари та Київ.

На Слобожанському напрямку ворог проводить наступальну операцію у в районах населених пунктів:

Золочів,

Харків,

Балаклія,

намагається продовжити наступ у напрямку Лозової,

Там росіяни катастрофічно потребують поповнення втраченої техніки та особового складу.

До теми У напрямку Одеси рухаються 4 великі десантні кораблі Росії у супроводі ракетних катерів

На Донецькому напрямку окупанти зі складу 1 та 2 армійських корпусів за підтримки артилерії продовжують наступальні біля:

Нового Айдару,

Волновахи,

Маріуполя.

Головної мети щодо захоплення Маріуполя та виходу на адміністративний кордон Донецької та Луганської областей противник так і не досяг.

На Таврійському напрямку противник не полишає спроб проведення наступу. Після перегрупування та введення частини оперативних резервів, окупанти зосередили основні зусилля на напрямку Миколаїв – Вознесенськ.

Генштаб закликає не поширювати інформацію про ЗСУ

У Генштабі ЗСУ закликали блогерів, експертів та звичайних користувачів інтернету не поширювати інформацію про попадання ворожих ракет. Адже росіяни можуть використати її для коригування наступного пострілу.

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