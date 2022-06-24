Окупанти нещадно обстрілюють Харків: яка там ситуація

Росіяни атакують Харків безперервно. За попередніми даними, протягом минулої доби постраждали 4 людей.

Внаслідок ворожих обстрілів виникло 16 пожеж. Про ситуацію за добу 23 червня розповіли в Нацполіції та ДСНС, повідомляє 24 канал.

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Постраждали 4 людей

За добу 23 червня рятувальники здійснили 29 оперативних виїздів, з яких:

на ліквідацію пожеж – 18, серед них – спричинені обстрілами — 16,

на проведення аварійно-рятувальних робіт – 2;

для допомоги комунальним службам – 2;

для надання допомоги співробітникам поліції – 3.

Найбільше пожеж через обстріли сталося в Чугуївському, Ізюмському та Харківському районах області. Загорілися приватні будинки, господарчі споруди, автомобілі, адміністративні будівлі тощо.

Зранку 23 червня загорілися одразу пів сотні дерев'яних сараїв, 4 гаражі та автомобіль у Балаклії. На щастя, обійшлося без постраждалих. Пожежу вдалося загасити.

Також ворожий снаряд влучив у приватний будинок в Чугуєві. Як наслідок, постраждали 4 людей.

Селище Циркуни зазнало обстрілів близько 20:00. Там трапилось 3 пожежі одночасно. Загорілися двоповерхові будинки на загальній площі 850 квадратних метрів.

Увечері ворожий снаряд влучив у приватне подвір'я в Дергачах. Горіли гараж, літня кухня, господарча споруда та 2 автомобілі. Пожежу вдалося загасити серед ночі.

Піротехнічні підрозділи ДСНС протягом доби знешкодили 11 боєприпасів росіян.

У ніч проти 24 червня російська ракета влучила в один зі спортивних об'єктів у Київському районі Харкова. Сталася пожежа. За попередніми даними, ніхто не постраждав.

Поліція затримала зрадників, крадіїв та мародера

За минулу добу до відділів поліції доставили 8 осіб, які могли бути причетні до співпраці з російськими окупантами.

Також правоохоронці затримали в Харкові мародера, який викрав з офісу приватної компанії їхнє майно. Поліцейські виявили й жінку, яка на ринку зірвала з шиї чоловіка золотий ланцюжок. Ще одного чоловіка спіймали на крадіжці в супермаркеті. Триває перевірка.

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