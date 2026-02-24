Росія обнулила трудовий стаж мешканцям Херсонщини
- Росія розірвала трудові відносини з українськими роботодавцями для мешканців окупованої частини Херсонщини, починаючи з 24 лютого 2022 року, що призвело до втрати робочого стажу.
- Люди, які не були перепризначені за російським законодавством, залишилися без підтвердженого стажу та виплат, оскільки російські компанії не визнають український стаж без оформлення через окупаційні органи.
Про це повідомляє Центр Національного Спротиву.
Як українці на окупованих територіях втрачають трудовий стаж?
Після окупації частини Херсонської області росіяни припинили трудові відносини з українськими роботодавцями заднім числом – з 24 лютого 2022 року.
Працівників повинні "перепризначити" за російським законодавством і внесли записи у трудові книжки.
Якщо люди виїхали до Росії, але не пройшли цієї процедури, то фактично залишилися поза системою: без підтвердженого стажу, без нарахувань і без повноцінних виплат. Російські компанії не визнають український стаж без оформлення через окупаційні органи. Тобто люди фактично втратили свої роки стажу.
Постанова про розрив трудових відносин у Херсонській області
Кримчан змушують перереєстровувати житло
Окупаційна влада Криму планує встановити кінцевий строк для перереєстрації нерухомості, яка не внесена до російського реєстру з 2014 року.
Перереєстрація передбачає внесення об'єкта до російського державного реєстру нерухомості.
Якщо ж цього не зробити, то власник матиме труднощі з продажем нерухомості, а також з її передаванням у подарунок або спадок.