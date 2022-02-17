Окупанти обстріляли з артилерії Станицю Луганську: снаряд потрапив у дитсадок

Окупанти вранці у четвер, 17 лютого, обстріляли з артилерії Станицю Луганську. Один зі снарядів влучив у дитсадок.

Новину повідомив Сергій Нещадим – офіцер об'єднаних сил ЗСУ. На час обстрілу малеча вже була у закладі. Альберт Зінченко – голова Станично-Луганської селищної ВЦА – розповів, що діти, на щастя, не постраждали.

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Контузії отримали 3 працівників дитсадка: сторож, прачка та помічниця вихователя. Їх у шоковому стані госпіталізували.

Серед дітей поранених та травмованих немає. Бо снаряд влучив у музичну залу, де не проходили заняття

– мовиться у повідомленні.

Малечу забрали додому батьки.

Журналіст Денис Казанський зауважив, що саме це окупанти називають "боротьбою з фашизмом".

Снаряд окупантів потрапив у дитсадок / ЗСУ

Окупанти зривають "тишу"

Окупанти продовжують зривати режим тиші на Донбасі. Зокрема, упродовж доби 16 лютого вони гатили з мінометів, станкових протитанкових гранатометів, стрілецької зброї, висококаліберних кулеметів та автоматичних гранатометів.

Найгарячіше було біля:

Станиці Луганської та Новозванівки;

біля Любачева;

Водяного;

Луганського;

Мар'їнки;

Сизого;

Катеринівки.

Допис Сергія Нещадима:

Російські окупанти обстрілюють район Станиці Луганської, Кондрашовка Нова. Потрапили в дитячий садок