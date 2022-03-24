Окупанти обстріляли багатоповерхівку у Вишгороді
24 березня 2022 , 20:49Читать новость на русском
Джерело:Поліція Київської області
Поліція Київської області повідомила про артобстріли на Вишгородщині. Внаслідок чого була пошкоджена багатоповерхівка.
Відомо, що 24 березня 2022 року поліцейські зафіксували наслідки обстрілів на околиці райцентру.
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"Окупанти із важкої артилерії здійснили обстріли в напрямку житлового масиву околиці Вишгорода. Внаслідок обстрілу було пошкоджено багатоповерхівку. За попередніми даними, постраждалих немає", – повідомили у поліції Київської області.
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