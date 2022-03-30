Окупанти обстріляли Чернігів з мінометів та артилерії: хотіли знищити шляхи перетину Десни

Російські вбивці вночі 29 березня обстрілювали Чернігів. Вони намагалися знищити шляхи до Києва.

Про це розповів міський голова Чернігова Владислав Атрошенко. Він зазначив, що не вірив у ймовірний відступ Росії від Чернігова.

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"Ніч вийшла такою, як ми й очікували. Кожне слово Росії – це брехня. Вночі в нас були серйозні артилерійські та мінометні обстріли. Росіяни намагалися знищити всі можливі шляхи перетину річки Десни в напрямку Києва", – сказав Атрошенко.

Ситуація в місті

Мер заявив, що містяни живуть в реальній гуманітарній катастрофі. Люди не мають електроенергії, тепла й води. За словами Атрошенка, газ в місті є деінде.

Людям вкрай важко. Знищені тисячі помешкань. Я кажу про вчорашні бомбардування,

– зазначив мер.

Крім того, він додав, що 28 березня обстріляли один з мікрорайонів міста. Там є загиблі та десятки поранених.

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