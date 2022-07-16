Люди спали, коли росіяни накрили ракетами Чугуїв: яка ситуація у Харківській області

Вночі окупанти знову обстріляли Харківщину, цього разу постраждав Чугуїв. Внаслідок ракетного удару загинули люди, які спали у своїх домівках.

Яка ситуація на Харківщині

Про це розповіла кореспондентка 24 каналу Анна Черненко. Вона каже, що для самого Харкова ніч та ранок пройшли відносно спокійно. Проте окупанти знову обстрілювали область.

До теми Мінометні обстріли прикордоння та ракетні удари по Донбасу: як минула доба в регіонах

За її словами, близько 4 ранку окупанти потужно обстріляли Чугуїв. Ракети розбили школу, магазин, адмінбудівлю та кілька приватних будинків. На жаль, є загиблі – двоє чоловіків та жінка.

Загинули подружжя та їхній сусід, які просто мирно спали у своїх будинках, коли росіяни накрили ракетами місто,

– каже журналістка.

Наразі на місці події продовжують розбирати масштабні завали. Після цього експерти зможуть сказати, чим саме обстріляли Чугуїв.



Росіяни випустили ракети по Чугуєву, загинули люди / Фото ДСНС

Крім того, одна з ракет потрапила просто в землю, там утворилася вирва діаметром більше 14 метрів.

Як зауважила Анна Черненко, по Харкову окупанти зазвичай гатять снаряди з ЗРК С-300 – це система захисту, а не обстрілу. Її росіяни переналаштували та гатять по українських містах. "Деякі експерти кажуть, що в них брак якихось більш вартісних ракет, тому вони перелаштувують таку зброю", – додала вона.

Часто ракети не долітають та падають в росії

Кореспондентка зазначила, що вночі Харків не обстрілювали, хоча люди бачили, як вилітали ракети з бєлгородської області.

Ми очікували ракетних ударів, бо мешканці Салтівки постійно бачать, як з бєлгородської області по нам вилітають ракети. Але вже вкотре ці ракети не долетіли, вони падали на території росії,

– розповіла Черненко.

Анна Черненко про обстріл Чугуєва та ситуацію на Харківщині:



До слова, відомо, що російські військові випустили по Чугуєву 4 ракети. За попередньою інформацією, удар ворог здійснив з-під Бєлгорода.