Окупанти обстріляли із систем залпового вогню Балабине: подробиці ворожої атаки

Ворог у ніч проти 24 червня завдав потужного удару по селищу Балабине, що на Запоріжжі. Окупанти застосували систему реактивного залпового вогню.

Про наслідки ворожого обстрілу повідомили у пресслужбі Запорізької обласної військової адміністрації.

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Внаслідок нічного обстрілу цієї ночі у Балабиному пошкодили розподільні газопроводи низького тиску, частину з яких на ранок вдалося відновити. На щастя, жертв серед цивільного населення вдалося уникнути.

Ворог вчергове завдав ударів по об'єктах цивільної інфраструктури.

Натомість "прильотів" по обласному центру не було. Комунальні служби працюють над відновленням постачання послуг після обстрілів.

Як минула доба на Запоріжжі

Через пошкодження ліній електропостачання, опор та обладнання без електропостачання опинилися 24 385 абонентів у 80 населених пунктах Запорізької області. Протягом минулої доби "Запоріжжяобленерго" відновило енергопостачання 3 000 споживачів.

Активні бойові дії тривають у селах Пологи, Кінські Роздори та у місті Пологи. По Гуляйпільському та Василівському районним відділенням ситуація не змінилася. Через активні бойові дії та відсутність доступу до місць пошкодження мереж вчора аварійно-відновлювальні роботи не проводилися, нових відключень не зафіксовано.

Без газопостачання перебувають 80 986 абонентів у 108 населених пунктах області. Залишаються відключеними від газопостачання 48 населених пунктів Бердянського та Мелітопольського районів через пошкодження магістрального газопроводу на території Донецької області.

За даними Генерального штабу ЗСУ, на Запорізькому напрямках активних бойових дій ворог не проводив. Однак загарбники продовжують обстрілювати наші війська з метою недопущення перекидання резервів на загрозливі напрямки.

Окупанти сунуть з Маріуполя на Запоріжжя

У період з 22 по 23 червня великі колони російських окупантів залишали Маріуполь та його район. Найімовірніше, загарбники відправляються в напрямку Запорізької області. Інформацію про це підтвердив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

За його словами, до цього перша ротація окупантів була майже місяць тому. Тоді загарбники залишили Маріуполь і рухались в напрямку Волновахи, тобто на північ Донецької області.

Однак вже 2 день поспіль окупанти з військовою технікою рухаються в бік Запорізької області. Зараз вони виводять більшість військового контингенту з Маріуполя,

– зазначив Андрющенко.

Як він наголосив, у Маріуполі російські окупанти відкрито розповідають, що відправляються захоплювати Запоріжжя. Мовляв, вже завтра воно буде їхнім.

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