"Перемир'я" по-російськи: окупанти вкотре цинічно обстріляли Курахове – поранено лікарку

6 січня російські окупанти порушили так зване різдвяне "перемир'я". Вони вдарили по місту Курахове, що на Донеччині.

Так, загарбники вкотре атакували населений пункт. Вони обстріляли центральну частину міста.

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Окупанти обстріляли Курахове

Як розповів заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко, є влучання у приватний будинок – пошкоджено вікна та фасад.

Також російські снаряди влучили у 2 багатоквартирних будинки – пошкоджено покрівлі. Крім того, загарбники завдали удару по Курахівській міській лікарні, зокрема по інфекційному відділенню, де перебувала 21 особа.

Поранено працівницю лікарні. Їй надається медична допомога. На місцях прильотів працюють екстрені служби,

– повідомив Тимошенко.

Начальник Курахівської МВА Роман Падун також відреагував на цинічний обстріл міста. Він підтвердив, що працівниця Курахівської міської лікарні отримала поранення.

"Сьогодні курахівчани на собі відчули російське "припинення вогню" з нагоди православного свята Різдва", – зазначив Падун.

Загарбники обстріляли Курахове 6 січня / фото Кирило Тимошенко та Роман Падун

У Херсоні також порушили різдвяне "перемир'я"

6 січня окупанти вкотре обстріляли пожежну частину в Херсоні. У ДСНС України повідомили, що внаслідок обстрілу один з рятувальників загинув, ще четверо – постраждали. Їх госпіталізували до лікарні, де медики надають їм необхідну допомогу.

Пошкоджень зазнали також техніка рятувальників та будівля підрозділу.