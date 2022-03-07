Окупанти обстріляли ліцей на Харківщині: є загиблий та поранені діти

Російські загарбники обстріляли навчальний заклад на Харківщині. Ворог цинічно гатив з артилерії по Дергачівському ліцеї №3.

Це сталося 7 березня близько 9:30. Таку інформацію у своєму фейсбуці оприлюднив Вячеслав Задоренко, мер міста Дергачі.

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Яка ситуація у Дергачах

Після цього обстріли міста продовжувалися. За словами Задоренка, є інформація про одного загиблого на вулиці Каштановій. До Дергачівської лікарні доставили поранених, серед них – діти.

Міський голова закликав мешканців Дергачів знайти надійні укриття, сховатися там й наразі не виходити на вулицю.

Наслідки обстрілу в Дергачах / Фото з фейсбук-сторінки Задоренка

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