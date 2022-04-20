Окупанти обстріляли McDonald's у Харкові

Російські окупанти стріляють куди завгодно в Харкові. Сьогодні, 20 квітня, вони "асвабаділі" місцевий McDonald's.

Фотографії руйнувань ресторану оприлюднив начальник Слідчого управління ГУНП в Харківській області Сергій Болвінов.

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За його словами, немає жодних причин для обстрілу закладів харчування. Але вони просто взяли й розбомбили його.

Логіка російського окупанта: я не живу нормально і ви не будете, в нас нема МакДональдс і в вас не буде, – написав Сергій Болвінов.

Наслідки обстрілу ресторану: дивіться фото

Сергій Болвінов додав, що поліція фіксує усі пошкодження та вилучає речові докази. Російські окупанти точно відповідатимуть за усі свої злочини.

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