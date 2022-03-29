Окупанти обстріляли палац творчості учнів у Миколаєві – відео наслідків
29 березня 2022 , 18:16Читать новость на русском
Джерело:Олександр Сєнкевич
У Миколаєві, де раніше обстріляли ОВА, росіяни понищили Палац творчості учнів. Це – черговий воєнний злочин бойовиків Росії.
Міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич повідомив, що російські окупанти цинічно обстріляли Палац дитячої творчості.
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У Палаці, на щастя, нікого не було. Внаслідок обстрілу у центрі вибило вікна та двері.
Наш Палац творчості учнів. Російські пропагандисти обов’язково скажуть, що там була військова база,
– написав Сєнкевич.
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