Окупанти обстріляли палац творчості учнів у Миколаєві – відео наслідків

У Миколаєві, де раніше обстріляли ОВА, росіяни понищили Палац творчості учнів. Це – черговий воєнний злочин бойовиків Росії.

Міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич повідомив, що російські окупанти цинічно обстріляли Палац дитячої творчості.

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У Палаці, на щастя, нікого не було. Внаслідок обстрілу у центрі вибило вікна та двері.

Наш Палац творчості учнів. Російські пропагандисти обов’язково скажуть, що там була військова база,

– написав Сєнкевич.

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